

Aux Etats-Unis, un immense nuage de poussière recouvre Phoenix

Los Angeles, États-Unis | AFP | mardi 26/08/2025 - Un immense nuage de poussière a traversé lundi la ville de Phoenix, dans le sud-ouest des Etats-Unis, limitant fortement la visibilité et provoquant des retards à l'aéroport de la capitale de l'Arizona, selon les autorités.



"Cette poussière de mousson, ça ne plaisante pas (...). S'il-vous-plaît soyez prudent", a écrit lundi sur X la ville de Phoenix, l'accompagnant d'une photo où un mur de poussière se rapproche du tarmac de l'aéroport.



"En raison de la tempête ce soir, il y a des retards", a écrit le Phoenix Sky Harbor International Airport sur le même réseau social.



Médias et internautes ont publié des images de cet impressionnant nuage de poussière teinté d'orange.



Le NWS de Phoenix, les services météorologiques de la ville, avait décrété un avis de tempête de poussière, "avec des informations faisant état d'une visibilité aussi faible que 50 pieds" (environ 15 mètres).



"Soyez prudent sur la route, rangez-vous sur le bas-côté, restez en vie", avait-il exhorté sur X.



Pour accompagner ses appels à la prudence, la ville de Phoenix a aussi publié des images d'intempéries.



Ce type d'évènement climatique, qui arrive en général soudainement, peut se produire n'importe où aux Etats-Unis, même si ces tempêtes sont plus fréquentes dans le sud-ouest du pays, notent les services métrologiques américains.

le Mardi 26 Août 2025 à 07:18 | Lu 166 fois





