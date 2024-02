Australie: un policier inculpé du meurtre d'un présentateur télé et de son petit ami

Sydney, Australie | AFP | vendredi 22/02/2024 - Un policier australien a été inculpé vendredi pour le double meurtre d'un présentateur de télévision et de son petit ami, un steward, dont les deux corps n'ont pas été retrouvés, a annoncé la police.



Des vêtements couverts de sang ont été découverts de manière fortuite cette semaine dans une poubelle de la banlieue de Sydney.



Ils ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'au domicile d'un présentateur connu pour couvrir des événements mondains, Jesse Baird, 26 ans.



En fouillant son appartement, situé au sud de Sydney, les policiers ont découvert "une grande quantité de sang" et ont fait part de leur inquiétude pour lui et son partenaire, Luke Davies, 29 ans, membre du personnel navigant de Qantas.



Un projectile découvert au domicile du présentateur correspond à celui d'une arme à feu de la police. Cette arme a depuis été retrouvée dans le coffre-fort d'un poste de police.



Le policier inculpé aurait jusqu'à récemment eu une relation avec M. Baird.



Il s'est rendu au poste de police de Bondi, la célèbre plage située dans la banlieue de Sydney, et a été placé en détention.



Les médias australiens, qui se passionnent pour ce fait divers, ont rapporté que le suspect avait été un blogueur spécialisé dans les célébrités, il apparaît notamment photographié aux côtés Taylor Swift, Miley Cyrus, avant d'intégrer la police.



"Des poursuites ont été engagées pour deux chefs d'accusation de meurtre", a déclaré le commissaire Danny Doherty, ajoutant que les forces de l'ordre se concentrent désormais sur la recherche des corps des deux hommes disparus.



Selon la police, ils auraient été transportés dans une camionnette blanche et éliminés.



"Il est très important que nous retrouvions les corps, non seulement pour déterminer la cause des décès, mais aussi pour apporter des réponses aux familles endeuillées", a déclaré M. Doherty.

le Vendredi 23 Février 2024 à 06:22 | Lu 199 fois