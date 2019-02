Australie: les actions des banques s'envolent après un rapport clément

Sydney, Australie | AFP | mardi 04/02/2019 - Les titres des banques s'envolaient mardi à la Bourse de Sydney après la publication d'un rapport d'enquête australien sur les abus du secteur financier, jugé moins dur que ce qu'elles pouvaient craindre.



Les valeurs bancaires s'étaient retrouvées sous pression en amont de la publication lundi du rapport de la commission d'enquête royale, qui a dénoncé des pratiques douteuses généralisées et le mauvais traitement réservé par les banques à leurs clients.

La commission a saisi les régulateurs d'une vingtaine de cas susceptibles de poursuites judiciaires. Mais, chose essentielle pour les marchés, n'a pas recommandé une réforme en profondeur des structures bancaires.

A la mi-journée, les titres des "Big Four", la Commonwealth Bank, la National Australia Bank (NAB), ANZ et Westpac, évoluaient dans le vert à Sydney.

L'action de la Commonwealth, la plus importante d'entre elles, prenait 4,59% à 73,52 dollars australiens. ANZ gagnait 6,4% et Westpac 6,55%.

Même le titre de la NAB, dont le président et le directeur général ont été épinglés par la commission d'enquête, s'appréciait de 4,70%.

"La publication tant attendue du rapport final de la Commission d'enquête est décevante à nos yeux", a déclaré Jonathan Mott, analyste chez UBS. "Les recommandations finales sont bien en-deçà de ce à quoi s'attendait le marché. (...) Sans recommandations fortes, nous avons peur que créer un changement culturel durable ne soit difficile, surtout avec la rotation des directions et des conseils d'administration".

Des analystes de la Deutsche Bank ont estimé que les 76 recommandations avaient l'avantage de pouvoir être mises en pratique, mais paraissaient peut-être "trop clémentes".

L'agence de notation Moody's a jugé que l'absence de recommandations pour un véritable bouleversement dans le secteur bancaire était un signe "positif pour la rentabilité des banques".