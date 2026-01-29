

Australie: la Trump Organization dévoile un projet de construction d'une tour de 91 étages

Sydney, Australie | AFP | lundi 23/02/2026 - La Trump Organization, le conglomérat familial du président américain, a dévoilé lundi un projet de construction d'une tour hôtelière et résidentielle de 91 étages d'un coût de 1,1 milliard de dollars, à Gold Coast, haut lieu touristique de l'Est australien.



Situé à Surfers Paradise, plage très prisée dans l'Etat du Queensland, il s'agira du premier hôtel de la marque Trump en Australie.



"Destiné à devenir la plus haute tour d'Australie, cet établissement emblématique redéfinit le raffinement en bord de mer grâce à des prestations haut de gamme, un design iconique et une vue imprenable sur la Gold Coast", a affirmé un communiqué de Trump Hotels.



David Young, directeur général du promoteur australien Altus Property Group, a indiqué avoir signé l'accord avec l'entreprise familiale de Donald Trump le 14 février à Mar-a-Lago, en Floride.



Le projet respectera la marque et les exigences de design de Trump, mais sera entièrement australien, de la conception à la réalisation, a déclaré M Young.



Le bâtiment comprendra un hôtel de luxe six étoiles, 270 appartements, une galerie marchande, des restaurants, un club de plage et une piscine, a-t-il ajouté.



Avec ses 340 mètres de haut, il deviendra le plus haut bâtiment d'Australie d'ici la fin de la décennie, selon le promoteur.



La chaîne de télévision publique australienne ABC a toutefois indiqué qu'il pourrait être surpassé par une tour de 101 étages et de 393 mètres également prévue à proximité à Gold Coast.



"Une demande de permis de construire sera nécessaire, et nous l'examinerons avec intérêt dès réception", a déclaré pour sa part Mark Hammel, maire par intérim de Gold Coast, cité par les médias locaux.

