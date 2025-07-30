

Australie : deux policiers tués et un autre blessé par un tireur

Sydney, Australie | AFP | mardi 26/08/2025 - Deux policiers chargés d'effectuer une perquisition dans une propriété rurale du sud de l'Australie ont été tués et un autre a été blessé mardi par un tireur qui a pris la fuite et identifié par les médias comme étant un théoricien du complot.



La police a annoncé avoir déclenché une vaste opération pour retrouver l'auteur présumé de cette fusillade survenue dans la petite ville de Porepunkah, dans l'Etat de Victoria.



Dix policiers s'étaient déplacés dans la matinée pour exécuter un mandat de perquisition lorsque les tirs ont éclaté, "quelques minutes" après leur arrivée, provoquant la mort d'un agent de 59 ans et d'un sergent de 35 ans, a expliqué Mike Bush, le chef de la police de l'État de Victoria, au cours d'une conférence de presse.



"Ils ont été confrontés à l'agresseur et ont été tués de sang froid", a-t-il ajouté, précisant que le policier blessé "sur le bas du corps" avait été transporté à l'hôpital où il a été opéré.



- Un "citoyen souverain" -



"Le suspect de cette terrible fusillade court toujours", après avoir "réussi à s'échapper à pied", a poursuivi Mike Bush. "Nous savons que cette personne est lourdement armée".



"La population doit rester confinée. Il s'agit manifestement d'une personne très dangereuse qui doit être capturée. Et c'est pourquoi nous avons mobilisé toutes les ressources nécessaires pour y parvenir", a-t-il précisé.



L'auteur des coups de feu s'est apparemment enfui seul, tandis que sa partenaire et leurs deux enfants n'ont pas encore été localisés.



Selon des médias australiens, son nom est Dezi Freeman, âgé de 56 ans et décrit comme un théoricien du complot radicalisé qui a fait état de sa haine envers la police.



Cet homme s'est proclamé "citoyen souverain", refusant de se soumettre aux lois en vigueur, a précisé le journal The Age.



Le chef de la police de l'État de Victoria n'a quant à lui pas divulgué l'identité du tireur présumé mais a souligné qu'il était connu des services de police.



Le drame a eu lieu dans une zone isolée, au pied d'une montagne, et les circonstances exactes dans lesquelles il s'est produit doivent encore être déterminées.



La cheffe des autorités locales, Sarah Nicholas, a évoqué un jour "de grande tristesse et de choc" pour la population.



"Nous pleurons ensemble, et nous continuerons à nous soutenir avec compassion", a-t-elle déclaré dans un message vidéo sur les réseaux sociaux, la voix brisée par l'émotion.



Les fusillades mortelles sont relativement rares en Australie, la mort de policiers dans l'exercice de leurs fonctions davantage encore.



Une interdiction des armes automatiques et semi-automatiques est en vigueur depuis une fusillade de masse en 1996 à Port-Arthur, en Tasmanie, où un tireur isolé avait massacré 35 personnes.

