Australie: des policiers en renfort aux Iles Salomon

Sydney, Australie | AFP | dimanche 03/09/2023 - L'Australie a annoncé dimanche l'envoi d'effectifs policiers supplémentaires aux Iles Salomon pour aider cet Etat mélanésien à assurer la sécurité pendant les Jeux du Pacifique en novembre puis les élections générales en juin 2024.



Du personnel australien de sécurité a été pour la première fois déployé dans la capitale Honiara en novembre 2021 après des émeutes antigouvernementales, aux côtés d'effectifs venus des Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et de Nouvelle Zélande, et de la police locale.



"A la demande du gouvernement des Iles Salomon, l'Australie a prolongé sa contribution à la Force d'assistance internationale aux Iles Salomon (SIAF) jusqu'en juin 2024 pour aider à la sécurité aux élections générales nationales", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce.



"L'Australie est fière d'être le premier partenaire des Iles Salomon (dans le domaine de) la sécurité, elle déploiera également du personnel supplémentaire de sécurité en appui pour les Jeux du Pacifique à Honiara", a ajouté le porte-parole.



Cette annonce intervient après que le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, a signé en juillet un nouvel accord de coopération avec Pékin permettant à la Chine de maintenir une présence policière jusqu'en 2025 dans ce pays du Pacifique en développement.



Le pacte de sécurité entre l'Australie et les Iles Salomon avait été soumis à un réexamen par M. Sogavare en juin, suscitant des craintes que l'Etat mélanésien, l'un des pays les plus pauvres du Pacifique, ne se retrouve dans l'orbite de Pékin.



Quelque 5.000 athlètes de 24 pays doivent participer aux Jeux du Pacifique à partir du 19 novembre à Honiara.



La Chine a accordé beaucoup d'attention aux Îles Salomon depuis que l'archipel a rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan au profit de Pékin en 2019, lui a promis une aide importante et finance la construction d'infrastructures essentielles.



La Chine construit notamment le stade principal et d'autres sites pour les Jeux du Pacifique.



Les puissances occidentales ont été particulièrement alarmées en 2022 après la signature d'un vaste accord de sécurité entre la Chine et les ïles Salomon, dont les détails n'ont pas été révélés. La Chine et les Îles Salomon ont toutes deux nié que le pacte conduirait à l'établissement d'une base militaire chinoise.