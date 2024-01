Australie-Polynésie, des relations économiques "prospères" à développer

Tahiti, le 26 janvier 2024 – À l'Assemblée de la Polynésie française ce jeudi, le consulat australien a célébré la fête nationale de l'Australie, l'Australian Day. Cet événement a été l'occasion pour le Pays et la consule, Alison Shea, d'évoquer un partenariat économique, éducatif et culturel florissant et stable. Des relations qui offrent "une marge de progression significative" selon Vannina Crolas, qui représentait le gouvernement polynésien, en l'absence de Moetai Brotherson en déplacement à Paris. L'Australie est le deuxième partenaire économique du fenua.

Les drapeaux australiens ont flotté à l'Assemblée de la Polynésie française ce jeudi, à l'occasion de l'Australian Day, la fête nationale du pays des kangourous. En effet, le consulat australien, établi à Papeete, a orchestré une soirée afin de marquer l'évènement, rassemblant, entre autres, des représentants du Pays et de l'État, ainsi que ses compatriotes résidant au Fenua. Cette soirée a également constitué une opportunité pour le Pays et l'Australie de célébrer un partenariat économique "stable et prospère". "La vision de l'Australie est celle d'une région ouverte, stable et prospère, où nous travaillons ensemble en coopération et conformément aux principes du droit international. C'est l'essence de notre présence en Polynésie française (le consulat australien a été inauguré en 2021, ndlr). Nous souhaitons collaborer étroitement avec la France et le gouvernement polynésien pour exploiter nos nombreuses perspectives communes", a déclaré Alison Shea, la consule australienne à Papeete, lors de son discours.

Un partenariat qui découle de la signature, en 2022, d'une feuille de route bilatérale sur la coopération entre la France et l'Australie, axée notamment sur trois piliers : la défense et la sécurité, la résilience et l'action climatique, et enfin l'éducation et la culture. À ce sujet, Vannina Crolas, la ministre de la fonction publique, qui représentait le Pays ce jeudi en l'absence de Moetai Brotherson en voyage à Paris, a salué "une relation ancienne basée sur un profond sentiment d'amitié" et a "appelé de ces vœux, la signature d'une feuille de route spécifique à la Polynésie".

L'Australie, le deuxième partenaire économique du fenua

Cette volonté d'un partenariat prospère semble être partagée par le Pays et par Vannina Crolas. En effet, l'Australie est déjà le deuxième partenaire économique de la Polynésie, derrière la Nouvelle-Zélande. "Cela offre une marge de progression significative pour nos futures relations économiques et commerciales", a déclaré la ministre, "au niveau global, en 2022, l'Australie était au 9eme rang des fournisseurs de la Polynésie, avec un montant total de produits exportés s'élevant à 4 milliards de francs, dont 2,2 pour des produits alimentaires et 1,9 pour des produits pétroliers".



Cette perspective de développement pourrait également s'inscrire dans le secteur du tourisme, étant donné que l'Australie occupe la deuxième place au niveau régional avec 7500 touristes en 2022. "Il existe également ici, une marge de progression importante, qui pourrait se concrétiser avec le rétablissement d'une liaison aérienne directe entre les deux pays", a ajouté Vannina Crolas. Une idée qui est envisagée depuis quelques temps déjà par l'Aéroport de Tahiti, dont Tearaine Teamotuaitau, la directrice générale des opérations. Ce dernier avait notamment expliqué en octobre dernier que le marché australien était "une priorité" pour eux et que des compagnies avaient déjà été approchées.