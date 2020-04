Aucun nouveau cas mardi au fenua

Tahiti, le 28 avril 2020 - Le dernier point de situation sur l'épidémie de coronavirus en Polynésie française fait toujours état de 58 cas confirmés, pour 9 cas restant sous surveillance. Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été dépisté au fenua, sur les 30 tests effectués entre lundi et mardi. Un patient est toujours hospitalisé, mais son état est en voie "d'amélioration", et 49 personnes ne présentent plus de signes de la maladie.