Aucun nouveau cas ce dimanche sur 79 personnes testées

Tahiti, le 26 avril 2020 - Le dernier bulletin de la cellule de crise sanitaire du Pays n'indique aucun nouveau cas de coronavirus dépisté dimanche en Polynésie française, sur un total de 79 nouveaux tests effectués. Sur les 57 cas confirmés au fenua, on ne dénombre désormais plus que 16 cas positifs sous surveillance, alors que 41 personnes sont sorties d'isolement parce qu'elles ne présentent plus de signes de la maladie.