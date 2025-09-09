

Aucun blessé dans l'incendie d'une raffinerie en Californie

Los Angeles, États-Unis | AFP | vendredi 03/10/2025 - Le spectaculaire incendie qui a éclaté dans une raffinerie Chevron à El Segundo, dans le comté de Los Angeles, est maîtrisé et n'a fait aucune victime, ont indiqué vendredi des représentants de l'entreprise et du comté.



La porte-parole de Chevron, Allison Cook, a déclaré à l'AFP qu'il n'y avait eu aucun blessé et qu'aucun personnel de la raffinerie ni sous-traitant n'était manquant en raison du sinistre, qui avait débuté jeudi.



"Le personnel du service d'incendie de Chevron, y compris les intervenants d'urgence de la ville d'El Segundo et de Manhattan Beach, ont réagi activement à un incendie isolé à l'intérieur de la raffinerie Chevron El Segundo", a-t-elle précisé.



Une responsable du comté de Los Angeles, Holly Mitchell, a assuré de son côté que l'incendie était sous contrôle. "Cela a été maîtrisé et il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour El Segundo ou les zones environnantes", a-t-elle dit dans un communiqué.



Les causes de l'incendie ne sont pas connues, avait déclaré auparavant le maire d'El Segundo, Chris Pimentel, sur une chaîne de télévision locale, affirmant qu'aucune évacuation de population n'avait été envisagée.



L'incendie s'est déclaré à environ 21H30 locales jeudi (04H30 GMT vendredi). Des vidéos postées sur les réseaux sociaux ont montré une énorme boule de feu éclatant dans un bruit assourdissant. L'incendie avait considérablement diminué une heure après l'explosion.



Les incendies dans les raffineries font partie du quotidien à South Bay, qui abrite plusieurs grandes installations de production de pétrole.



En 2022, il avait fallu deux heures aux pompiers pour éteindre un incendie dans une installation d'El Segundo.



En 2020, un incendie à la raffinerie Marathon Petroleum à Carson, dans la même région, avait projeté des flammes à au moins 30 mètres dans les airs et suscité des inquiétudes pendant des heures. Mais l'incendie avait causé peu de dommages aux opérations de la raffinerie, selon le Los Angeles Times.



Le site de Chevron à El Segundo est l'une des plus grandes raffineries de la côte ouest traitant plus de 276.000 barils de brut par jour.

le Vendredi 3 Octobre 2025 à 06:19 | Lu 17 fois





