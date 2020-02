Au temple Kanti, Fritch dénonce les réactions anti-chinoises liées au coronavirus

Présent pour l'ouverture de cette journée aux côtés notamment du haut-commissaire et du consul de Chine, le président du Pays Edouard Fritch a prononcé un discours très politique. Les municipales du mois prochain en ligne de mire, le chef de la majorité est revenu sur son bilan à la tête du Pays, le "redressement" de la Polynésie et sa bonne "situation économique et financière".



Moins attendu, le président du Pays a "ouvert deux parenthèses" dans les derniers mots de son discours. Le premier pour demander une mobilisation générale contre l'ice et sa "propagation dévastatrice". Le second concernant le coronavirus. "J’ai été surpris et quelque peu chagriné par certains propos racistes à l’égard des chinois", a entamé Edouard Fritch. "Les réactions de l’opinion ont été disproportionnées au regard des réalités objectives sur cette épidémie. Si on attrape le virus, on en meurt pas forcément. En fait, ce virus a été l’occasion pour certains, de verser leurs haines ou leurs frustrations à l’égard des chinois. Sachez que je n’hésiterai pas à porter plainte contre les personnes ou les sites web qui incitent à la haine. Nous sommes un peuple de paix et de tolérance. Je ne laisserai pas les esprits mauvais diviser notre peuple."