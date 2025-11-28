

Au moins quatre blessés dans une explosion dans une usine chimique près de Lyon

Lyon, France | AFP | lundi 22/12/2025 - Au moins quatre personnes ont été blessées lundi, dont trois grièvement, dans une explosion dans une usine chimique à Saint-Fons, au sud de Lyon, et un incendie y est toujours en cours en milieu d'après-midi, ont annoncé les pompiers et la préfecture du Rhône.



La déflagration, "due à de l'hydrogène", a eu lieu en début d'après-midi dans l'usine de production de matériaux à base de silicone Elkem Silicones, un site classé Seveso, a expliqué à l'AFP un responsable de la communication de la préfecture.



L'explosion est survenue dans un des laboratoires, suivie par un incendie dans un bâtiment de 600 m2, ont précisé les pompiers à l'AFP.



Le plan Orsec, destiné à organiser les secours en cas d'événement grave, a été déclenché, a ajouté la préfecture.



Les quatre blessés sont des salariés d'Elkem Silicones, selon la même source. Trois sont grièvement touchés, ont assuré les pompiers qui, en milieu d'après-midi, mobilisaient 84 hommes et 32 engins pour tenter de vaincre les flammes.

