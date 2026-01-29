Au Rythme des Pas par Musique En Polynésie les 28 février et 1er mars

Le Musée des Îles accueillera, les samedi 28 février et dimanche 1er mars 2026, le spectacle musical Au Rythme des Pas proposé par Musique en Polynésie.



Ce concert invite le public à un voyage musical à travers les époques et les continents, de l’Europe baroque aux rythmes américains, mêlant piano, clavecin, violon et percussions. Images, poésie et danse viennent enrichir ce dialogue artistique entre traditions européennes, folklore, musique cubaine et swing américain.



Sur scène, trois musiciens — Isabelle Debelleix (piano, clavecin), Inga Pan (violon) et Stéphane Rossoni (batterie, percussions) — proposent un spectacle tout public, à la fois pédagogique, poétique et vivant.



Réservations en ligne :

• 28 février : helloasso.com/associations/musique-en-polynesie/evenements/au-rythme-des-pas

• 1er mars : helloasso.com/associations/musique-en-polynesie/evenements/au-rythme-des-pas-1

