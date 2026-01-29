Tahiti Infos

Au Rythme des Pas par Musique En Polynésie les 28 février et 1er mars


Au Rythme des Pas : un voyage musical entre époques et continents, les 28 février et 1er mars 2026 au Musée des Îles, avec les artistes de l’Musique en Polynésie.
Le Musée des Îles accueillera, les samedi 28 février et dimanche 1er mars 2026, le spectacle musical Au Rythme des Pas proposé par Musique en Polynésie.

Ce concert invite le public à un voyage musical à travers les époques et les continents, de l’Europe baroque aux rythmes américains, mêlant piano, clavecin, violon et percussions. Images, poésie et danse viennent enrichir ce dialogue artistique entre traditions européennes, folklore, musique cubaine et swing américain.

Sur scène, trois musiciens — Isabelle Debelleix (piano, clavecin), Inga Pan (violon) et Stéphane Rossoni (batterie, percussions) — proposent un spectacle tout public, à la fois pédagogique, poétique et vivant.

• 28 février : helloasso.com/associations/musique-en-polynesie/evenements/au-rythme-des-pas
• 1er mars : helloasso.com/associations/musique-en-polynesie/evenements/au-rythme-des-pas-1


Au Musée de Tahiti et des Îles, Servitude du Musée de Tahiti et des Îles, Teoneanini, Punaauia 98718

