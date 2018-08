Au Pérou, une sépulture pré-Inca découverte grâce à des mini-robots

Lima, Pérou | AFP | mardi 21/08/2018 - Des robots miniatures munis de caméras ont permis à des archéologues de faire "la plus importante découverte des 50 dernières années" sur un site reculé du Pérou où prospérait une civilisation 2.000 ans avant les Incas, ont annoncé mardi les autorités.



Au cours des dernières semaines, ces chercheurs ont pu découvrir, grâce à ces petites robots, trois galeries longtemps inexplorées sur le site archéologique Chavin de Huantar, situé dans la région d'Ancash, à environ 460 kilomètres au nord de la capitale Lima.

"Ces trois galeries souterraines contiennent les premières sépultures humaines de la période Chavin jamais découvertes", s'est félicité dans un communiqué le ministère de la Culture. "C'est la plus importante découverte des 50 dernières années sur le site cérémonial Chavin de Huantar".

Avant l'apogée de l'empire inca (1400-1532 environ), connu entre autres pour la cité du Machu Picchu, le Pérou a abrité nombre de civilisations dont Caral, Chavin, Wari et Chimu.

La culture Chavin, qui a prospéré entre 1300 et 550 avant JC, sinon davantage, aurait été la première civilisation péruvienne qui a travaillé le métal, l'or, l'argent et le cuivre.

Sur le site de Chavin de Huantar, inscrit depuis 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, les archéologues ont découvert de la poterie, des ustensiles et une sépulture intacte.

"Ces nouveaux résultats nous montrent un monde de galeries avec (chacune) leur propre organisation", a déclaré aux journalistes l'archéologue américain John W. Rick de l'université Stanford, précisant que le complexe de Chavin comptait 35 galeries de différentes époques dont plusieurs n'ont jamais été fouillées.

"Les archéologues ont travaillé pendant de nombreuses années pour comprendre le monde Chavin, mais nous n'avons gratté que la surface", a précisé le chercheur américain qui dirige les recherches sur place. Selon le ministère de la Culture, seulement 15% du site a été exploré.

Des pièces de cette civilisation se trouvent essentiellement au Musée de Lima. On en recense également dans les collections nationales américaines et au musée du Quai Branly à Paris.