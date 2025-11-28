

Au Louvre, un préavis de "grève reconductible" des personnels pour lundi prochain

Paris, France | AFP | lundi 08/12/2025 - Après le spectaculaire cambriolage au Louvre et de nouvelles alertes sur sa vétusté, les syndicats du grand musée parisien ont appelé lundi à une grève reconductible à partir du 15 décembre pour réclamer des créations de postes et la priorisation des travaux les plus urgents.



L'appel à la grève de la CFDT, la CGT et Sud a été "voté à l'unanimité" d'une assemblée générale qui a rassemblé "environ 200 personnes", lundi matin dans l'auditorium du palais, ont déclaré à l'AFP les délégués CFDT et CGT.



Les personnels du musée "ont le sentiment aujourd’hui d’être le dernier rempart avant l'effondrement", alertent les syndicats dans une lettre motivant ce préavis de grève adressée à la ministre de la Culture Rachida Dati.



Leur annonce intervient alors que les nuages s'amoncellent sur le musée le plus visité du monde.



Après le vol spectaculaire de huit joyaux de la Couronne le 19 octobre, le Louvre a dû fermer le mois dernier l'une de ses galeries en raison de la fragilité de l'édifice. Avant de confirmer, ce weekend, avoir subi le 26 novembre une fuite d'eau ayant endommagé plusieurs centaines d'ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes.



Devant cette série noire, les syndicats réclament "une modification des projets portés par la direction afin de hiérarchiser et prioriser les travaux à venir en concentrant les moyens humains et financiers sur les urgences": la "remise en état du bâtiment, (la) protection du palais, de ses collections, de son public et de son personnel".



"Chaque jour, les espaces muséographiques sont fermés bien au-delà des prévisions du plan d’ouverture garantie faute d’effectifs en nombre suffisant ainsi qu’en raison des défaillances techniques et de la vétusté du bâtiment constatées", écrivent-ils à la ministre.



De ce fait "le public n’a plus qu’un accès limité aux œuvres et se trouve entravé dans ses circulations" et "visiter le Louvre est devenu un véritable parcours du combattant", estiment-ils.



La CFDT, la CGT et Sud souhaitent également "en urgence, la création de postes pour la filière accueil et surveillance". "Nous demandons 200 équivalents temps-plein, soit ce que nous avons perdu entre 2014 et aujourd'hui" sur ce secteur, a précisé Christian Galani, représentant CGT.



Ils dénoncent aussi une "charge de travail sans cesse accrue, (...) une gestion RH de plus en plus brutale et (des) injonctions contradictoires ne permettant pas une activité de service public sereine".



Interrogée par l'AFP, la direction du musée n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.



- "Dégradation du dialogue social" -



Les syndicats demandent en outre que leurs revendications soient examinées au niveau de la ministre Rachida Dati, et non auprès du musée dirigé depuis 2021 par Laurence des Cars, en raison de la "dégradation du dialogue social" dans l'établissement, selon les mots de Valérie Baud, déléguée CFDT.



Interrogé, le ministère n'avait pas réagi en milieu de journée. A compter du jour de dépôt du préavis de grève, il a l'obligation légale de recevoir les syndicats dans les cinq jours.



Autre doléance des organisations syndicales: le "renoncement à la double tarification qui foule aux pieds notre histoire républicaine et l’universalisme fondateur du Musée du Louvre".



A compter de mi-janvier 2026, le prix du billet d'entrée pour les visiteurs extra-européens va passer de 22 à 32 euros, une mesure promue par le gouvernement pour renflouer le musée qui, selon un récent rapport de la Cour des comptes, fait face "à un mur d'investissements qu'il n'est pas en mesure de financer".



Le Louvre a accueilli 8,7 millions de visiteurs en 2024, dont 69% d'étrangers.



Les premières conclusions de l'enquête administrative ordonnée après le cambriolage avaient notamment pointé, selon Mme Dati, une "sous-estimation chronique" du risque d'intrusion et vol par le musée et "un sous-équipement des dispositifs de sécurité". La direction du Louvre avait présenté dans la foulée de premières mesures d'urgence, les syndicats déplorant l'absence de moyens humains supplémentaires.



Ces conclusions seront discutées mercredi matin devant la commission de la culture du Sénat.

