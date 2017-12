Assises: deux individus condamnés à 18 ans de prison ferme pour viols

PAPEETE, le 8 décembre 2017 - Ce jeudi, la cour d'assises a condamné un père et son fils à 18 ans de prison ferme pour des faits de viols commis sur l'un des membres de leur famille. Quatre autres membres de la même famille ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits similaires commis sur la même victime.



La victime, toujours suivie par les services sociaux, n'a pas réussi à témoigner lors de ce procès qui s'est tenu à huis-clos. Un père et son fils étaient poursuivis pour avoir violé la jeune fille mineure et ce, pendant plus de 7 ans. Ce jeudi, après en avoir délibéré, les jurés de la cour d'assises ont condamné les deux accusés à des peines de 18 ans de prison ferme. L'un des deux individus, déjà condamné par le passé pour des agressions sexuelles, a fait appel.