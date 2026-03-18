

Assemblée, quel impact en cas de démissions ?

Tahiti le 6 avril 2026. Dimanche soir, Oscar Temaru a appelé les élus démissionnaires à rendre leurs mandats. Cas pratique peu probable, mais si ces derniers s’exécutaient, que se passerait-il ? L’assemblée de la Polynésie française tomberait-elle ? Eh bien non, ou alors pas tout de suite.



Pour provoquer de nouvelles élections à l'assemblée de la Polynésie française par le biais de démissions, il ne suffit pas qu'un certain nombre d'élus démissionnent. Le système est conçu pour éviter l'instabilité politique chronique connue par le passé.



La loi organique prévoit ainsi que les suivants de liste entrent en jeu. Lorsqu'un représentant démissionne, il est automatiquement remplacé par le candidat suivant sur sa liste électorale. Tant qu'il reste des noms disponibles sur la liste, le siège est pourvu et aucune élection n'est déclenchée.



Pour qu’une élection partielle ou générale soit provoquée, il faut que plus d'un tiers des sièges de l'assemblée deviennent vacants (soit au moins 20 sièges sur 57) et que les listes de remplaçants soient épuisées.



Pour forcer de nouvelles élections, 19 élus doivent démissionner, ainsi que leurs suppléants. Il faut au moins 20 sièges vacants sans remplaçants possibles pour forcer le renouvellement de l’ensemble des effectifs l'institution par la voie des démissions.



Aux Îles du Vent, Tematai Le Gayic et Thilda Harehoe ferait rentrer Tevai Temaru et James Heaux. Béatrice Le Gayic, Steve Chaillou, Honamoeura Cross, Frangélica Bourgeois et Allen Salmon laisseraient leur place à Vaite Vaitahe, Arthur Mati, Céline Manea, Dauphin Domingo et Chérine Teriitehau.



Élise Vana’a, Édwin Shiro-Abe Peu, Mike Cowan et Pauline Niva laisseraient venir Turia Amaru, Tunui Pureni, Corinne Atger et Steeve Guirard, dernier remplaçant disponible dans la section 3.



Aux Îles Sous-le-Vent, Tuahau Temarii remplacerait Pierre Terou. Tearagi Manarani remplacerait Odette Homai aux Tuamotu de l’Ouest, Félicie Vairaa entrerait à la place de Tahia Brown aux Tuamotu de l’Est et Marielle Kohumoetini serait remplacée par Damien Tevenino.



Resteraient les cas de Chantal Galenon et de Moetai Brotherson, eux aussi élus à l’assemblée malgré leur présence au gouvernement.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 6 Avril 2026 à 11:27 | Lu 1018 fois



