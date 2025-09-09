

Arue, une ville aux multiples projets

Tahiti, le 25 septembre 2025 - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Alexandre Rochatte, s’est rendu en visite officielle à Arue mercredi, pour son premier déplacement dans une commune des îles du Vent, après sa visite officielle à Hao (voir par ailleurs). Il a été accueilli par Teura Iriti, maire de la commune, et accompagné par Anna Nguyen, cheffe de la subdivision des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent.



La commune a tout d’abord abordé le sujet du futur Plan général d’aménagement (PGA) qui succédera au plan directeur d’urbanisme de 1965. En cours d’élaboration, ce document d’urbanisme stratégique a pour objectif de porter un développement durable et maîtrisé de la commune en améliorant le cadre de vie des habitants, en développant les services et activités tout en protégeant les espaces naturels.



Le sujet du développement des services publics environnementaux (eau, assainissement et gestion des déchets) a été évoqué avec notamment le schéma directeur des ressources en eau, adopté par la commune en octobre 2023, qui a pour objectifs de rénover et d’améliorer le rendement du réseau d’eau de consommation, en passant d’une potabilité de 68,5 % à 75% à l’horizon 2030, et de faire progresser la tarification jusqu’en 2032. Dans ce cadre, la commune a entrepris des travaux de rénovation de son réseau d’eau potable de 57 km, pour un montant total de 517 millions de francs, avec le soutien de l’État et du Pays à hauteur de 220 millions de francs, soit 43 % du coût total des travaux. Une aide libérée au titre du Contrat de développement et de transformations (CDT communes). Le Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP) à contribué à hauteur de 258 millions de francs, soit 50 % du coût total des travaux.



Que faire des ex-terrains militaires ?



L’avenir de la Saintonge, patrimoine architectural historique et hôtel de ville de Arue depuis 1978 a été également évoqué. Cette villa, édifiée il y a 133 ans, sera réhabilitée avec le soutien de l’État, du Pays et de la Fondation du patrimoine.



La délégation s’est ensuite déplacée sur la future Zone d’activités économique (ZAE) qui sera implantée en lieu et place des anciennes emprises militaires cédées par l’État à la commune dans le cadre du Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD). Ce foncier, d’une superficie de 3 hectares, accueillera un marché, des entreprises, des bureaux, des espaces verts et un accès au centre sportif Boris Leontieff. L’aménagement bénéficie dx’un soutien de l’État de 338,7 millions de francs, dont 164,5 millions de francs pour les travaux de dépollution et le désamiantage.



La visite s’est poursuivie sur le quai des pêcheurs, qui sera réhabilité pour un coût total de 77,5 millions de francs, avec le soutien de l’État, à hauteur de 41,35 millions de francs, au titre du Fonds exceptionnel d’investissement (FEI) et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en 2025.



La délégation s’est aussi rendue au cimetière communal de Erima, dont l’extension et l’aménagement sont programmés sur une parcelle de 46.000 m2 afin d’y implanter des enfeus, un colombarium et des jardins. Ces travaux seront financés par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) à hauteur de 86 millions de francs, soit 40 % du coût total de l’opération.



S’agissant de la sécurité civile, le sujet du Centre de traitement des appels d’urgence (CTA), qui opère la centralisation des appels téléphoniques de secours pour les communes de Arue, Pirae, Punaauia et Hitia’a O Te Ra a été abordé. Cet outil de gestion des appels d’urgence, en place depuis huit ans et qui devrait être étendu à d’autres communes (comme Bora Bora d’ici novembre 2025), préfigure une future plateforme santé – secours (avec le Samu), qui intégrera à court et moyens termes les communes par la mise en place d’un Établissement public d’incendie et de secours (Epis). En 2024 et 2025, L’État a contribué à hauteur de 30 millions de francs à la modernisation et à la montée en compétence de l’actuel CTA.



Le déplacement s’est clôturé sur le plan d’eau de la commune de Arue et la future zone de Rāhui avec Pirae.







