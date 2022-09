Arrivée des premiers stagiaires du RSMA à Hao

Hao le 2 septembre 2022 - Les premiers stagiaires volontaires du régiment du service militaire adapté (RSMA) ont débarqué jeudi matin sur le tarmac de Hao. Une nouvelle aventure débute pour eux et pour les habitants de l’atoll.



Aussitôt dit, aussitôt fait. Un an après la proclamation par le président de la République Emmanuel Macron de la création d’une compagnie du régiment du service militaire adapté (RSMA) à Hao, la promesse est devenue réalité. Les 16 premiers stagiaires sont arrivés sur l'atoll jeudi matin vers 10h30, 4 sont restés à Tahiti pour finaliser leur permis de conduire. Accompagnés de quelques encadrants supplémentaires, les nouveaux arrivants ont été couronnés comme il se doit par les militaires déjà présents sur l’atoll depuis près d’un mois. Fraîchement débarqués, ils viennent tout juste de terminer leur formation militaire initiale (FMI) au camp de Arue suivi du passage du permis de conduire.



Dans un premier temps, l’heure est à la découverte et à l’installation dans leurs nouveaux locaux, les jeunes doivent prendre leurs marques, se familiariser avec l'encadrement et prendre connaissances de leur emploi du temps. Car ils sont à Hao pour se former à un métier. Pour cette première cohorte, ce sera l'agriculture en région chaude et restauration. En pionniers, ces premiers stagiaires vont poser les jalons de la toute nouvelle 4e compagnie de l'atoll. Tout d'abord sur un site provisoire mis à disposition par la commune, puis, certainement début 2024, l’heure sera à l’établissement du RSMA sur son site définitif situé à l’extérieur de village de Otepa.



Pour la petite histoire, depuis 1993 un Groupement du service militaire adapté (GSMA) appelé ainsi à l’époque, a déjà existé à Hao. Il avait été dissout en 2010 dans l’incompréhension des habitants de l'atoll et des alentours. Aujourd’hui réimplanter ce RSMA ne peut que redonner du dynamisme à l’île, en perte de vitesse économique et sociale depuis une dizaine d’années et lasse de projets et promesses abandonnés.