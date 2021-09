Arrêt de Tahiti Pacifique Magazine, victime de la crise Covid !

Chers lecteurs,



C’est le cœur lourd que je vous écris aujourd’hui.

Le groupe Fenua Communication vient de décider d’arrêter la publication de Tahiti Pacifique Magazine. Il n’y aura pas d’autres éditions. Le numéro 460, actuellement en kiosque dans les points de vente habituels, est donc le dernier.



TPM est une victime collatérale de la crise sanitaire, économique et sociale interminable qui touche la Polynésie, dans un contexte très difficile pour la presse payante. Le Covid aura porté le coup de grâce. Toute la rédaction, qui a œuvré corps et âme pour le faire (sur)vivre, est en souffrance.



Alors que nous fêtions en mai dernier les 30 ans de TPM, Célia du Prel, la veuve d’Alex, le fondateur du magazine, insistait sur la nécessité d’un tel média au fenua : « Il faut que le magazine continue et que la vérité se fasse ! ».



Mais aussi triste que soit cette fin brutale et inattendue, Alex du Prel peut être fier de sa « goutte de liberté » qui aura su marquer le paysage médiatique de sa griffe singulière, et exister contre vents et marées ! Les contributeurs du magazine, issus de tous horizons, peuvent être fiers d’avoir défendu la liberté d’expression en Polynésie et dans le Pacifique ! Je suis fier qu’ils m’aient accompagné dans cette formidable aventure humaine !



Bien sûr, j’aimerais aussi vous remercier chaleureusement, chers lecteurs, pour votre soutien et votre aide à faire bouger ensemble les lignes.



Restez alertes, et n’oubliez pas la phrase fétiche d’Alex : « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience ».



Dominique Schmitt,

rédacteur en chef de Tahiti Pacifique