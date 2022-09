Ariirau Teaha surprend son monde à l'Excelsior Golf Challenge

Tahiti, le 19 septembre 2022 – Ariirau Teaha a remporté, dimanche à Papara, l'Excelsior Golf Challenge. Le surprenant Teaha a devancé de quatre coups le champion de Polynésie en titre, Michel Cuneo, et de sept coups, John Taerea-Pani. Chez les dames Rarau Taerea-Pani a été plus inquiétée que d'habitude en ne s'imposant qu'avec quatre coups d'avance sur Laina Faraire.



Nouveau week-end de compétition sur le parcours de Atimaono avec l'Excelsior Golf Challenge qui s'est joué, samedi et dimanche. 80 amateurs de la petite balle blanche ont répondu présents pour l'occasion. Et chez les hommes la victoire est revenue au surprenant Ariirau Teaha. Samedi à l'issue de la première journée, l'intéressé, avec une carte de 81, était en tête à égalité avec deux autres golfeurs : le champion de Polynésie en titre, Michel Cunéo, et John Taerea-Pani.



Mais c'est lors de la deuxième journée, dimanche, que Ariirau Teaha a fait la différence. En rendant une carte de 79, soit le meilleur total du week-end, il s'imposait finalement avec quatre coups d'avance sur Michel Cuneo, victime d'une baisse de régime dimanche, et sept coups de mieux que John Taerea-Pani, troisième de la compétition.



Chez les dames, la double championne de Polynésie en titre, Rarau Taerea-Pani, a été plus inquiétée que d'habitude. Bien en-dessous de son niveau, la jeune femme ne s'est imposée qu'avec quatre coups d'avance sur l'expérimentée, Laina Faraire. Yvonne Wimer, troisième, a pointé de son côté à sept coups de Taerea-Pani.



>> Le classement homme BRUT 1ère série







>> Le classement femme BRUT 1ère série