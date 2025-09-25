

Argentine: un an après la mort de Liam Payne, émotion intacte et procès à venir

Buenos Aires, Argentine | AFP | jeudi 16/10/2025 - Emus, silencieux ou chantonnant, des dizaines de fans se sont recueillis jeudi à Buenos Aires devant l'hôtel où Liam Payne, ex-chanteur de One Direction, est mort il y a un an, tandis que se profile le procès de deux jeunes inculpés pour lui avoir fourni de la drogue.



Une odeur de fleurs fraîches, de centaines de bougies, des photos épinglées, des cartes éplorées : un arbre devant l'hôtel est devenu un sanctuaire intact, régulièrement refleuri.



Des ex-adolescents, jeunes adultes, y passent de temps à autre, remerciant Payne et One Direction pour avoir "marqué les étapes les plus importantes de (ma) vie. L'adolescence est une période de beaucoup de changements, et il a été pour moi un accompagnement", a déclaré jeudi à l'AFP Leticia Alleri, 27 ans.



"Je l'écoutais depuis toute petite, 5 ans. Pour moi, il restera toujours un chouette garçon, qui nous a apporté un grand bonheur", disait Jenifer Ramirez, 20 ans. Tandis que quelques fans, prenant la parole demandaient "justice".



Le 16 octobre 2024, Liam Payne, 31 ans, est décédé de multiples traumatismes et d'hémorragies interne et externe, après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel, dans le quartier branché de Palermo.



Selon l'enquête, il avait consommé avant sa mort un cocktail d'alcool, de cocaïne, et d'antidépresseurs.



Initialement, cinq personnes avaient été poursuivies pour la mort accidentelle du chanteur, seul au moment des faits. L'autopsie considérait que dans sa chute, il n'avait pas esquissé de geste de protection, suggérant une inconscience partielle ou totale.



Seuls demeurent inculpés, et en détention préventive, un employé de l'hôtel de 24 ans, et un serveur de restaurant de Buenos Aires de 25 ans, pour avoir fourni de la cocaïne au chanteur dans les jours, et dans l'heure précédant sa mort.



Ils ont été renvoyés en procès, dont la date n'a pas été fixée, et encourent de quatre à 15 ans de prison.



Initialement, avaient aussi été poursuivis pour homicide involontaire une connaissance de Payne en Argentine, la directrice de l'hôtel, et le chef de la réception. L'enquête leur reprochait une conduite inappropriée, un manquement à un devoir d'assistance ou de soins.



Mais un non-lieu avait finalement été prononcé pour eux, la justice estimant qu'un lien de causalité avec la mort du chanteur "ne dépassait pas le stade de la conjecture".



Dans la foulée de la mort de Payne, des hommages avaient été rendus dans plusieurs villes du monde, comme à Londres, où des milliers de personnes s'étaient réunies pour chanter des succès du boys band au succès fulgurant de 2010 à 2016.

