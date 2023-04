'Aravihi, une plateforme numérique pour faciliter le recrutement temporaire dans la fonction publique

Tahiti, le 26 avril 2023 – Le Pays lance, à compter de ce vendredi, 'Aravihi, une plateforme en ligne pour faciliter le recrutement temporaire des agents de la fonction publique.



“Faire simple et rendre accessible.” Tel est l'objectif affiché par le ministère de la Modernisation de l’Administration, en charge du Numérique, et la direction générale des ressources humaines, qui lancent, dès ce vendredi, 'Aravihi, la “première plateforme de gestion des talents de l'histoire du Pays”. Cette plateforme, dédiée au recrutement temporaire des agents de la fonction publique, vise à rendre la fonction publique “plus accessible et plus attractive”. Elle propose de connecter l'offre et la demande. Ainsi, les candidats pourront y trouver la liste des postes à pourvoir ainsi que les métiers associés. Ils pourront créer leur profil, télécharger leur candidature et activer les notifications qui leurs permettront d’être informés lors de la publication d’une offre d’emploi correspondant à leur domaine de compétences. Dès le lancement de la plateforme, plus de 200 offres d'emploi temporaire seront mises en ligne, indique un communiqué de la présidence. À noter que si la plateforme principale recense la totalité des recrutements temporaires du territoire, la Direction de la santé a souhaité déployer une version spécifique au personnel de santé, secteur qui connaît actuellement un grand besoin.



Mais la plateforme ne s'adresse pas uniquement aux candidats. Les référents en ressources humaines (RRH) y seront associés afin d'identifier les besoins en matière de recrutement. “Ce nouvel espace de sourcing collaboratif permettra aux RRH de visualiser et d’interagir sur l’offre comme sur la demande”, poursuit le communiqué. Et dans une deuxième phase de déploiement, cette interface permettra aux étudiants en cours de formation de s’inscrire, afin d'apparaître dans “ce vivier de repérage des talents” et de mettre en relation les offres et les demandes de stages.