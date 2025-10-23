

Apprentissage: trouver une place est devenu un parcours du combattant

Paris, France | AFP | vendredi 20/11/2025 - Trouver une entreprise en alternance est devenu plus difficile pour les jeunes, dont les formations sont parfois compromises, alors que l'apprentissage souffre de la baisse des aides publiques, selon des témoignages recueillis par l'AFP.



"Je viens enfin de trouver une alternance, après deux années de recherche. Pendant deux ans, j’ai dû payer les frais de scolarité de l’école. Et contracter un prêt bancaire pour la financer", explique Mohamed, étudiant en troisième année d'informatique à l'EPSI à Montpellier, soit 7.500 euros par an en formation initiale.



Pour les élèves ou étudiants en alternance, les formations reconnues par l'Etat sont financées par l'employeur - ou les opérateurs de compétences (Opco) dans le cas des petites entreprises.



"Je ne faisais que ça. J’envoyais 30-40 candidatures par jour. J’ai eu quelques entretiens. Souvent, on me disait que je n'avais pas assez d’expérience”, poursuit Mohamed qui dit avoir "perdu 13 kilos en un an" et enduré des TOC (troubles obsessionnels compulsifs).



Charlotte Angevin, 22 ans, en première année de master design à Paris, a mis plus de six mois avant de trouver une place en alternance. "Sans alternance, j'aurais dû arrêter l'école" qui coûte environ 5.000 euros par an, affirme-t-elle.



"J'ai dû envoyer plus de 600 mails, et j'ai aussi postulé directement sur LinkedIn", détaille l'étudiante qui cherchait au départ dans "le design haut de gamme", mais s'est résolue à élargir ses recherches avant de finir par trouver une place chez un ébéniste.



"Sur 26 dans ma classe, il y a un mois, seuls une dizaine avaient trouvé une place" en apprentissage. A la mi-novembre, la moitié du groupe cherchait encore.



Depuis la rentrée de septembre, Ethan, 15 ans, en CAP cuisine à Nantes, a également constaté qu'"il y avait quand même un petit peu de monde qui était en recherche", dans un secteur qui a beaucoup recours à l'apprentissage.



Il a été pris face à trois concurrents dans un restaurant où il avait préalablement effectué un stage parce qu'il était "un peu meilleur" que les autres, selon cet élève au centre Daniel Brottier des apprentis d'Auteuil, près de Nantes.



- "Taper les apprentis" -



"On a reçu beaucoup plus de sollicitations de jeunes qui étaient en recherche de contrats sur cette rentrée 2025", constate Baptiste Martin, président de l'Association nationale des apprentis de France (Anaf), un réseau d'anciens apprentis qui aident ceux qui cherchent.



D'après les chiffres provisoires de l'emploi salarié publiés par l'Insee (Institut national de la statistique) début novembre, les deux tiers des quelque 60.000 emplois perdus en France au troisième trimestre sont dus à la baisse de l'alternance.



Pour les jeunes qui ne trouvent pas, "c'est grave parce que ça va les mettre en grande difficulté pour la suite de leur parcours professionnel", s'inquiète Baptiste Martin.



En 2025, l'aide à l'embauche d'un apprenti, auparavant de 6.000 euros, est passée à 5.000 pour les PME de moins de 250 salariés et à 2.000 euros pour les entreprises de plus grande taille.



Profitant des aides publiques, le nombre d'apprentis en France était passé de 430.000 en 2017 à plus d'un million en 2023, tandis que l'apprentissage s'est massivement ouvert aux étudiants du supérieur et au secteur des services.



Si les places sont désormais plus difficiles à trouver, elles sont aussi devenues moins rémunératrices pour les apprentis, dont les mieux lotis doivent désormais payer des cotisations sociales, ce qui fait baisser leur salaire net.



"J'ai eu ma première paye en septembre et j'ai vu que c'était 200 euros de moins que ce à quoi je m'attendais, je ne comprenais pas pourquoi", s'étonne Aurélien, 23 ans, qui a entamé sa troisième année d'apprentissage en cuisine à l'hôtel de luxe du Cheval Blanc, situé au 7e étage de la Samaritaine dans le centre de Paris.



"Après les hôpitaux, après les profs, allons taper les apprentis, c'est vrai que c'est là où on va se faire beaucoup d'argent, c'est là où on va financer le réarmement de la France", ironise-t-il.



Dans sa version initiale, le projet de budget de gouvernement prévoyait de supprimer complètement l'exonération de cotisations sociales en faveur des apprentis, avant que les députés ne la rétablissent - pour l'instant.

