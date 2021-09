Appel au jeûne et au divin

Tahiti, le 5 septembre 2021 - Une cérémonie œcuménique en hommage aux victimes du Covid-19 s’est déroulée samedi soir au parc Paofai en présence des représentants des confessions religieuses. Dans une allocution, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a invoqué Dieu pour "qu’il nous accorde secours, faveur et grâce".



"La pandémie de coronavirus nous affecte tous, nos îles et le reste du monde, depuis près d'un an et demi maintenant". Dans un discours prononcé samedi soir au parc Paofai lors d’une cérémonie oecuménique en hommage aux victimes du coronavirus, Edouard Fritch a insisté sur l’idée de solidarité et d’union pour surmonter la pandémie sans précèdent qui frappe depuis de longues semaines la Polynésie française. "Aujourd'hui, nous voulons commémorer toutes les personnes décédées du virus, souvent dans des circonstances très solitaires. Nous voulons commémorer leurs noms, leurs visages, leurs vies. Ils nous manquent et nous ne les oublierons jamais. Alors allumons ce soir toutes ces bougies pour manifester tout notre amour à toutes ces personnes qui nous ont quittées".



En fin d’intervention, le président a appelé les représentants des confessions religieuses présents à invoquer le "Dieu Créateur pour qu’Il nous accorde secours, faveur et grâce", avant d’appeler à la prière du Jeûne dimanche de 6 à 12 heures à l’occasion de la journée internationale de la charité. "Unissons-nous en intentions de Paix et Guérison".