Appel à la vigilance face aux cas de transmission locale de dengue et de zika

Paris, France | AFP | mardi 22/10/2019 - Les autorités sanitaires ont appelé mardi à la vigilance après le signalement de deux premiers cas de transmission locale du virus zika dans le Var et face à l'augmentation des cas autochtones de dengue en métropole.



"Ces constatations incitent les autorités sanitaires à renforcer la vigilance et à diffuser des conseils de prévention à destination de la population" pour lutter contre ces maladies, explique la Direction générale de la santé (DGS) dans un communiqué.

Lundi, l'Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé un second cas autochtone de contamination par le virus zika à Hyères (Var), dans le même quartier qu'un précédent cas signalé début octobre.

Les "cas autochtones" désignent les infections contractées suite à une piqûre de moustique en France métropolitaine, par opposition aux "cas importés" de personnes déclarant la maladie sur le territoire au retour d'un voyage lors duquel ils se sont faits piquer.

Il s'agit des deux seuls cas de transmission autochtone de ce virus observés à ce jour en France métropolitaine, selon l'ARS, qui ajoute que les deux personnes, dont les symptômes datent du mois d'août, sont guéries.

C'est même "probablement" la première transmission autochtone documentée en Europe, selon la DGS, qui ajoute que "les investigations se poursuivent pour détecter d'éventuels autres cas et éviter la propagation de la maladie".

Par ailleurs, "depuis le 1er août 2019, sept cas autochtones de dengue ont été identifiés à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes" et "deux autres cas ont été identifiés à Calluire, dans le Rhône", soit les "premiers cas autochtones confirmés de dengue en région Auvergne-Rhône-Alpes", souligne la DGS.

La dengue et le zika se transmettent de personne à personne par l'intermédiaire d'une piqûre de moustique-tigre (Aedes).

Le sous-genre présent en France, Aedes albopictus, est originaire d'Asie du Sud-Est. Apparu en métropole en 2004, il est désormais "durablement installé" dans 51 départements.

Les symptômes de la dengue et du zika pouvant ressembler à ceux d'un état grippal, ils peuvent être difficiles à relier à ces maladies et ne sont donc pas systématiquement évoqués, observe la DGS. "C'est pourquoi les professionnels de santé ont été sensibilisés à la situation par les ARS concernées", notamment "ceux qui sont amenés à prendre en charge des femmes enceintes", car le virus zika peut "causer dans de rares cas des malformations congénitales" chez l'enfant à naître.

Les autorités invitent aussi "les personnes qui reviennent d'un pays où circulent les virus de la dengue, du chikungunya ou du zika" à "se protéger efficacement des moustiques, surtout en cas de survenue de fièvre dans les 15 jours suivant leur retour, pour ne pas favoriser la diffusion de la maladie", et à "consulter sans délai leur médecin en signalant leur voyage récent".