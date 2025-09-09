

Appel à l’aide : un hydrophone de recherche sur les baleines disparu près de Tahiti

Tahiti, le 8 octobre 2025 - L’association Oceania recherche un hydrophone, un dispositif d’enregistrement acoustique sous-marin essentiel à la recherche sur les baleines, qui a disparu près de Tahiti.



L’association Oceania lance un appel à l’aide pour retrouver un hydrophone perdu dans la zone de la Vallée Blanche, à Tahiti. Immergé à 25 mètres de profondeur et relié à une bouée jaune, cet appareil scientifique a pu dériver, franchir le récif ou couler si la bouée s’est détachée. “On s’est rendu compte de sa disparition il y a une semaine”, explique



Outil essentiel à la recherche sur les baleines, l’hydrophone, d’une valeur de 6 000 euros, permet de collecter des données précieuses sur les baleines à bosse, notamment leurs chants. “Ces enregistrements nous aident à mieux comprendre leur comportement et à renforcer les actions de protection mises en place. L’appareil perdu contient plusieurs mois de données inestimables, indispensables à nos recherches scientifiques”, précise Oceania dans un communiqué.



La dernière position GPS enregistrée est la suivante :

Latitude : -17.536486

Longitude : -149.605116



Si vous l’avez aperçu ou retrouvé, merci de contacter l’association Oceania au 89 57 20 99 ou au 87 39 50 80.



Rédigé par Darianna Myszka avec le communiqué de presse le Mercredi 8 Octobre 2025 à 14:26 | Lu 317 fois



