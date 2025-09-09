Appel à l’aide : un hydrophone de recherche sur les baleines disparu près de Tahiti

Tahiti, le 8 octobre 2025 - L’association Oceania recherche un hydrophone, un dispositif d’enregistrement acoustique sous-marin essentiel à la recherche sur les baleines, qui a disparu près de Tahiti.
L’association Oceania lance un appel à l’aide pour retrouver un hydrophone perdu dans la zone de la Vallée Blanche, à Tahiti. Immergé à 25 mètres de profondeur et relié à une bouée jaune, cet appareil scientifique a pu dériver, franchir le récif ou couler si la bouée s’est détachée. “On s’est rendu compte de sa disparition il y a une semaine”, explique l’association, dont la mission est d’étudier et de protéger les cétacés.
Outil essentiel à la recherche sur les baleines, l’hydrophone, d’une valeur de 6 000 euros, permet de collecter des données précieuses sur les baleines à bosse, notamment leurs chants. “Ces enregistrements nous aident à mieux comprendre leur comportement et à renforcer les actions de protection mises en place. L’appareil perdu contient plusieurs mois de données inestimables, indispensables à nos recherches scientifiques”, précise Oceania dans un communiqué.
La dernière position GPS enregistrée est la suivante :
Latitude : -17.536486
Longitude : -149.605116
Si vous l’avez aperçu ou retrouvé, merci de contacter l’association Oceania au 89 57 20 99 ou au 87 39 50 80.
“Nous invitons toutes les personnes en mer – pêcheurs, plongeurs ou navigateurs – à rester attentifs. Toute observation ou récupération de cet hydrophone serait d’une importance capitale pour la poursuite de nos travaux”, conclut l’association.
