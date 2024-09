L'Association Oceania dresse son bilan

Tahiti, le 8 septembre 2024 - L'association Oceania, dédiée à la protection des cétacés dans les eaux polynésiennes, est fière de dévoiler ses récentes initiatives et les progrès réalisés dans le cadre de ses projets phares. Ces efforts visent à protéger les baleines à bosse et autres cétacés, tout en sensibilisant la population locale et les visiteurs à la conservation de ces espèces emblématiques.



L'association de protection des cétacés Oceania bénéficie d'un financement pour les trois prochaines années, grâce au soutien de l'État français, via l’Office français de la biodiversité et le Fonds vert, et du Pays via la Direction de l’environnement.



Le projet Ocean Watch, d'un montant de plus de 800 000 euros (95 millions de francs), permettra de renforcer significativement les connaissances et les actions de protection des cétacés dans la région.

Programme anticollision pour les baleines à bosse Il y a six ans, Oceania a lancé un programme innovant visant à réduire les collisions entre les baleines à bosse et les navires sur l'axe maritime entre Tahiti et Moorea.



En collaboration avec les armateurs, Oceania a formé six observateurs de mammifères marins embarqués à bord des navires pour surveiller cette route, repérer les baleines et, en coordination avec les capitaines, mettre en œuvre des manœuvres d’évitement si nécessaire, tout en avertissant les navires à proximité en temps réel. Ce programme a déjà permis de diminuer le risque de collision de 23% au cours des six dernières années.



Au cours de ce premier mois de la saison des baleines 2024, douze manœuvres d'évitement ont été réalisées sur l'axe maritime Tahiti-Moorea, incluant une réduction de vitesse ou un changement de cap, sur un total de 84 observations de baleines. Parmi ces manœuvres, cinq ont été nécessaires en raison de la détection d'une baleine à moins de 200 mètres du navire.



Oceania prévoit d'étendre son action à l'ensemble du sanctuaire, en commençant par déployer des observateurs à bord de l’Apetahi Express, dès cette saison.



Améliorer la connaissance sur les cétacés dans le sanctuaire polynésien Dans le cadre de son engagement pour la conservation, Oceania mène depuis trois ans un recensement des baleines à bosse en utilisant diverses méthodes, notamment la photo-identification, la valorisation des savoirs ancestraux à travers la collecte de témoignages de la population et l'analyse génétique des squames (couche de pellicule blanche sur l’épiderme) de baleines à bosse.



Avec le projet Ocean Watch, Oceania élargit ses techniques de recensement en y intégrant de nouvelles approches, comme l'utilisation de drones et de la bioacoustique sous-marine. Grâce à l'installation d'hydrophones, l'association pourra recenser d'autres espèces de cétacés qui fréquentent régulièrement nos eaux mais qui sont encore peu étudiées.



Ces données sont essentielles pour suivre l'évolution des populations, évaluer les pressions, identifier leurs habitats et ajuster les mesures de protection en conséquence.



Lancement du programme OMM Kids dans les écoles de Moorea, Bora Bora et Tahiti Consciente de l'importance de l'éducation dans la protection de l'environnement, Oceania a lancé le programme OMM Kids dans les écoles de Moorea, Bora Bora et Tahiti. Ce programme vise à sensibiliser les enfants à la conservation des océans et à l'importance des cétacés.



À travers une toute nouvelle mallette pédagogique, des ateliers interactifs et des sorties éducatives d’observation des baleines depuis la terre, les élèves de 15 classes vont découvrir cette année le rôle crucial des cétacés dans l'écosystème marin et apprendre comment agir pour les protéger.



Pour encourager une observation respectueuse des cétacés, Oceania a conçu et commencé à installer des panneaux de sensibilisation dans les zones les plus fréquentées par les touristes et les plaisanciers. Ces panneaux fournissent des informations essentielles sur les espèces présentes dans le sanctuaire, ainsi que des recommandations sur les comportements à adopter pour contribuer à la science participative. Ils encouragent notamment à rejoindre les réseaux d’observateurs d’Oceania via l'utilisation d'applications comme ObsenMer ou l'Observatoire de Polynésie (téléchargeables gratuitement sur les smartphones), qui permettent d'enregistrer ses observations de mammifères marins.



Ocean Watch a pour objectif de sensibiliser le public à une meilleure compréhension et protection des cétacés.



Dimanche 8 Septembre 2024