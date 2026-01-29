

Appel à candidatures du Comité citoyen pour le climat

Tahiti, le 22 février 2026 - Le Comité citoyen pour le climat cherche ses représentants pour participer à des réunions de suivi du Plan Climat du Pays.





Coconstruit entre 2022 et 2024, le Plan Climat de la Polynésie française (PCPF), feuille de route du Pays pour faire face au changement climatique, a été adopté en décembre 2024 par l’assemblée de la Polynésie française. Il est en phase de mise en œuvre depuis un an et le restera jusqu’en 2030. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du PCPF.



Dans ce cadre, le Comité citoyen, créé dès 2022 pour accompagner le Plan Climat, est renouvelé : un appel à candidatures est lancé afin de sélectionner vingt Polynésiennes et Polynésiens souhaitant prendre le relais et s’impliquer activement dans cette démarche.



Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 31 mars 2026. Le Comité citoyen est un comité indépendant, composé de personnes issues de la société civile.



Sa mission est de suivre et d’approfondir l’engagement de la Polynésie française dans sa stratégie climatique. Il apportera une vision citoyenne et sera force de proposition pour adapter au mieux le territoire face aux enjeux du changement climatique.



Le Comité citoyen se réunit plusieurs fois par an, selon les disponibilités de chacun, pour passer en revue les avancées du Plan Climat et participer à différentes actions du PCPF. Chaque membre peut s’impliquer en fonction de ses intérêts et de son temps disponible et contribuer ainsi concrètement à la mise en œuvre du Plan Climat sur le territoire.



Le comité est ouvert à toute Polynésienne et tout Polynésien de 16 ans et plus. Un tirage au sort sera réalisé parmi les volontaires afin de constituer un groupe représentatif de la diversité de la population polynésienne.



Participer est une occasion unique de s’impliquer dans la mise en œuvre du Plan Climat de la Polynésie française et de contribuer concrètement aux actions qui renforcent la résilience du Fenua face aux défis climatiques. C’est également l’opportunité de vivre une expérience d’intelligence collective tout en comprenant mieux les enjeux et solutions liés au changement climatique sur notre territoire.



