

Api Shapers : ​Une nouvelle vie pour le plastique usagé

Moorea, le 23 juillet 2026 - Face au problème des déchets dans les îles, Alex Jaraczewski a décidé de créer Api Shapers, une entreprise de Moorea qui recycle le plastique pour lui donner une seconde vie.



Alex Jaraczewski veut apporter une réponse au problème de la gestion des déchets plastiques, qui représente un véritable défi dans les îles. Son entreprise, Api Shapers, développe une solution de recyclage à petite échelle qui pourrait permettre aux communes des îles de transformer leurs déchets en nouvelles ressources. L’idée est née après plusieurs rencontres : “Quand je suis arrivé à Moorea, il y a deux ans, j’ai participé à plusieurs conférences autour de l’écotourisme et du développement durable. En étant simplement à l’écoute des besoins des différentes îles, j’ai entendu revenir toujours la même problématique : qu’est-ce qu’on fait avec nos déchets ? Tout le monde stocke, beaucoup de déchets sont enfouis, et toutes les îles rencontrent les mêmes difficultés. Envoyer les déchets à Tahiti coûte cher et ce n’est pas une solution durable sur le long terme”, explique-t-il. “Je me suis demandé comment je pouvais aider à résoudre ce problème. C’est comme ça qu’est née l’idée de Api Shapers. J’ai pris contact avec un ingénieur australien qui avait développé des machines de recyclage modulaires. Ce ne sont pas de grosses machines industrielles.” Le principe est de broyer le plastique usagé, le transformer en granulés puis le refondre pour créer de nouveaux produits. L’entreprise en dispose actuellement de trois : un broyeur capable de traiter jusqu’à 200 kilos de plastique par heure et deux extrudeurs-injecteurs qui permettent de fondre et remodeler la matière. “On utilise des moules selon les besoins pour créer différents objets”, explique Alex Jaraczewski.



Les premières productions sont des pavés pour l’extérieur et des lattes en plastique recyclé qui peuvent remplacer du bois pour des aménagements extérieurs. “L’intérêt, c’est que ces machines peuvent être installées dans un petit espace dans différentes îles”, dit-il.



“Créer les objets dont ils ont besoin”



La prochaine étape du développement de Api Shapers sera l’acquisition de nouvelles machines permettant de fabriquer de grandes plaques de plastique recyclé. “Avec ces plaques, on pourra aller plus loin et créer du mobilier, des comptoirs, des tables ou d’autres structures. Ce sont des systèmes qui existent déjà ailleurs. L’idée est d’adapter ces solutions aux besoins de la Polynésie.” L’entreprise projette également de travailler directement avec les professionnels et commerces de l’île pour récupérer leurs déchets plastiques et pourquoi pas “créer des objets dont ils ont besoin”.



Une première expérience a d’ailleurs déjà été réalisée avec une pension de famille de Moorea. “Elle avait 12 chaises longues en plastique destinées à la déchetterie. Nous avons récupéré ces chaises et les avons transformées en nouveaux objets que nous avons pu leur revendre. C’est exactement la vision que l’on veut développer : récupérer un déchet qui allait être jeté et lui donner une nouvelle vie.”



L’objectif de Api Shapers n’est pas de créer une grande usine, mais de développer un réseau d’unités autonomes, adaptées aux besoins locaux. Et dans cette perspective, Alex Jaraczewski ne manque pas d’idées : “On pourrait devenir un incubateur d’innovation et de projets pour les jeunes Polynésiens. J’aimerais qu’ils puissent venir avec leurs idées. Qu’ils me disent : ‘J’ai envie de créer un produit pour la pêche, pour le sport, pour l’agriculture ou pour la construction’. Mon rôle serait de les accompagner pour transformer ces idées en produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. On pourrait aussi travailler main dans la main avec les associations d’insertion professionnelle pour permettre à des personnes de retrouver une place dans le monde du travail”, développe-t-il. Pour lui, le recyclage peut aussi devenir une opportunité économique. “On ne veut pas seulement traiter un déchet. On veut créer des solutions qui répondent aux besoins des îles, fabriquer localement des produits qui pourraient remplacer certaines importations et créer de nouvelles activités autour du recyclage.”

Rédigé par Toatane Rurua le Jeudi 23 Juillet 2026 à 17:20 | Lu 394 fois



