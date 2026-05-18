

Anthropic rend publique son IA la plus puissante, bridée pour la cybersécurité et les risques biologiques

Tahiti le 9 juin 2026. La société américaine Anthropic, éditrice des modèles d'intelligence artificielle (IA) Claude, a mis mardi à la disposition du grand public la version la plus puissante de sa technologie tout en la bridant dans des domaines sensibles comme la cybersécurité et les risques d'attaque biologique et chimique.





Baptisé Fable 5, ce modèle est le premier de la classe Mythos - la gamme la plus avancée d'Anthropic, dévoilée en avril mais restreinte pour des raisons de sécurité - à être ouvert au public.



En parallèle, Anthropic propose une version non bridée, Claude Mythos 5, aux entreprises, organisations et agences étatiques disposant déjà d'un accès à cette famille de modèles, présentée comme capable de détecter et exploiter des failles de sécurité à une vitesse et avec une acuité inédites.



Début avril, Anthropic avait annoncé simultanément l'existence de Mythos et sa décision d'en limiter l'accès à des partenaires de confiance pour renforcer leur protection cyber.



La nouvelle lui avait valu des accusations de "marketing de la peur". Elle avait provoqué dans le même temps une visible agitation au sommet des Etats et des institutions mondiales, pour évaluer l'état de la menace sur des infrastructures essentielles (bancaires, énergétiques, etc.).



Depuis, plusieurs entreprises ayant eu accès à Mythos ont confirmé ses capacités. Le gouvernement américain, pourtant en contentieux avec Anthropic, a fini par le tester.



La Maison-Blanche a depuis instauré un dispositif d'évaluation facultatif des modèles d'IA américains les plus puissants, avant leur commercialisation. OpenAI, le rival d'Anthropic, est sur le point de dévoiler la version 5.6 de son ChatGPT.



La question de la sécurité, dont Anthropic a fait un de ses principaux arguments commerciaux, a entraîné la start-up de San Francisco dans un bras de fer inédit avec l'administration Trump, pour son refus de lever ses restrictions sur la surveillance de masse et les armes létales autonomes.



Dans la foulée, le Pentagone a rompu ses contrats avec l'entreprise, dont les outils d'IA étaient les seuls habilités secret défense.

Ces lancements interviennent en pleine effervescence financière autour de l'IA.



Anthropic, tout comme son rival OpenAI, ont annoncé en juin avoir déposé leurs dossiers respectifs d'introduction en Bourse.

Ils se positionnent ainsi à quelques jours d'une première cotation record pour SpaceX, le géant spatial d'Elon Musk, qui intègre son propre laboratoire d'IA, xAI.

Rédigé par AFP le Mardi 9 Juin 2026 à 09:17 | Lu 103 fois





