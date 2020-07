Anthony Géros, tavana fédérateur

Comment vous sentez-vous ?

"La partie la plus rude a été accomplie, celle des deux tours du scrutin. Et la consécration a été obtenue dimanche soir. Maintenant la tension s'est un peu relâchée. On s'est bien reposée et aujourd'hui on est prêt à repartir pour les six ans qui s'annoncent."

C'est une journée exceptionnelle ?

"Très exceptionnelle parce que je vais devoir remplacer Jacquie Graffe qui a officié aux affaires de cette commune pendant près de 45 ans. Ce n'est pas chose facile, mais il faut le faire. Je suis que toute l'équipe qui m'ait solidaire, a décidé de relever le défi. Et on essaiera de faire mieux."

Est-ce que vous allez partager les postes d'adjoint avec la minorité ?

"On va partager certaines choses, mais peut-être pas les postes d'exécution, parce que j'ai besoin d'avoir une équipe soudée, de confiance. Et pour éviter les revers ou les débordements, j'ai préféré rester homogène. Mais par contre, vous verrez dans la charte que j'ai fait préparer, la charte de l'élu, on a prévu quelque chose pour permettre à cette opposition de vivre ces six années dans le cadre de cette institution."

Quels seront vos premiers chantiers ?

"Dès cette semaine j'ai rendez-vous avec le concepteur du réseau hydraulique. Pour essayer de voir comment on peut activer les travaux restants pour garantir la potabilité de l'eau d'ici le mois de décembre. Cela va être le premier chantier et le plus important d'ailleurs et le plus prioritaire."

(Après l'investiture) Pourquoi ne pas avoir mis votre écharpe ?

"L'écharpe n'est pas une condition de validation des actes. C'est vrai que dans certaines cérémonie protocolaires, si l'institution l'impose et bien je serais bien obligé de mettre cette écharpe. Mais celle-ci (ndlr, la couronne) me va à merveille."

Vous avez appelé à l'union ?

"Oui j'ai appelé à l'union et à l'ouverture. Ma liste était composée de deux formations politiques fortes dans le Pays. Et j'ai ouvert également la porte aux candidats qui sont sans étiquette. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je savoure cette victoire avec eux."

Vous avez évoqué dans votre discours les présidents du Tavini et Tahoeraa…

"Cela me donne une force supplémentaire qui accrédite le fait que j'ai vu juste, en faisant le rapprochement et l'entente de ces deux formations au sein de notre groupe. Et j'espère vraiment que dans les six ans à venir, ils vont rester à la hauteur de leurs engagements, en gardant cette harmonie, cette solidarité et cette entente jusqu'à la fin de notre mandat."

Vous disiez aussi dans votre discours que désormais vous n'êtes plus le second ?

"Eh bien, aujourd'hui, l'oiseau construit son nid et l'homme fait son chemin. Et comme je le disais j'ai été président de l'assemblée, vice-président, ministre, président de groupe. Aujourd'hui je suis au-delà de mes fonctions de conseiller municipal, je suis également maire de la commune de Paea. Et qui plus est avec beaucoup d'émotion en remplacement de Jacquie Graffe. C'est un remplacement qui m'honore vraiment."

Vous disiez que être un tavana indépendantiste mais pas votre commune ?

"L'indépendance ne s'impose pas mais elle se partage. Il faut laisser le temps au temps. Mon aspiration politique, c'est que tout le monde puisse accéder à sa souveraineté. J'estime que l'histoire m'a rapporté trop de faits réels dans la manière dont ce Pays n'a plus été celui qu'il aurait dû toujours être. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut reconquérir notre souveraineté. Et pour cela il faut d'abord rester soi-même, bien campé dans ses chaussures, avec toutes ses convictions et essayer de partager ses convictions avec ceux qui ne le sont pas encore. Et lorsque la majorité de cette population sera enfin convaincue que le vrai objectif est d'accéder à notre souveraineté, de prendre les affaires du Pays en main, nos responsabilités en main, à ce moment-là seulement ce ne sera plus la chose du Tavini, et peut-être demain la chose du Tahoeraa, ce sera vraiment l'objectif de la Polynésie."