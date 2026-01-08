

Antarctique: un plongeur disparaît sous la glace près d'une station française

Brest, France | AFP | mercredi 14/01/2026 - Un plongeur de l'Institut polaire français Paul-Emile Victor (Ipev) a disparu mardi matin lors d'une mission de contrôle d'un instrument scientifique sous la glace, près de la station scientifique française Dumont d'Urville en Terre Adélie, a indiqué l'institut mercredi.



Interrogé par l'AFP, l'institut n'a pas voulu donner de précision sur l'âge et l'origine géographique de la victime, précisant seulement qu'il s'agissait d'un "plongeur français" qui participait aux campagnes menées durant l'été austral.



Sa disparition est intervenue alors qu'il contrôlait un instrument scientifique près la côte avec un autre plongeur de l'Ipev, dans le cadre d'une "plongée programmée", selon la même source.



"Le protocole de sécurité lié aux plongées avait été mis en place, et les opérations de recherche ont été engagées sans délai", a précisé l'Ipev dans un communiqué, en ajoutant s'associer "à la peine de la famille du plongeur disparu, de ses proches ainsi que de l'ensemble des équipes mobilisées sur place".



Un "accompagnement psychologique" à distance a été mis en place pour la soixantaine de personnes actuellement présentes à la station Dumont d'Urville, a indiqué l'institut polaire à l'AFP.



Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre de la Réunion sur les circonstances de cette disparition, selon la même source.



Station ouverte en 1956, Dumont d’Urville est une plateforme d'observation de la biodiversité, de l’atmosphère, de la calotte glaciaire et de la géophysique de la planète.



Soutien logistique à la recherche française, l'Ipev, qui est basé à Brest, permet chaque année à 320 scientifiques de mener leurs travaux sur les pôles.

