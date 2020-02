Annick Girardin pour une semaine en Polynésie

Tahiti, le 2 février 2020 - La ministre des outre-mer est arrivée samedi soir à Tahiti, pour une semaine de visite officielle notammennt à Moorea, Bora Bora et Rangiroa.



Le président Edouard Fritch, les membres de son gouvernement, le haut-commissaire Dominique Sorain, le président de l'assemblée Gaston Tong Sang et la plupart des autorités de l'Etat et du Pays ont accueilli, samedi soir, à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Quelques manifestants, fonctionnaires d'Etat en Polynésie, opposés à la réforme nationale des retraites étaient également présents à l'aéroport pour accueillir la ministre. "Ce n’est donc pas une surprise pour moi de voir ce soir des fonctionnaires d’État qui expriment leurs angoisses, leurs peurs. C’est au gouvernement d’expliquer cette réforme. J’irai à leur rencontre immédiatement, et ils seront reçus vendredi après-midi”, a réagi la ministre au micro de nos confrères de TNTV.



La ministre qui consacre les premiers jours de sa visite, dimanche, à l’île de Moorea, pour une série de visites, d’abord dans une vanilleraie, puis, lundi, au Criobe, pour une séquence consacrée au secteur de la recherche en Polynésie française. Les visites aux institutions sont programmées lundi après-midi, à la présidence puis à l’assemblée. Une signature de convention-cadre pour une vedette de sauvetage aux îles Marquises est en outre programmée lundi à la présidence et un comité de suivi des Accords de l’Elysée se déroulera mercredi à partir de 9h45 toujours à la présidence.