Annick Girardin : "Oui, vous pourrez aller cet été dans les territoires ultramarins"

Paris, France | AFP | lundi 08/06/2020 - La ministre des Outre-mer Annick Girardin a annoncé lundi sur Radio Caraïbes international (RCI) que les motifs impérieux pour voyager en Outre-mer ne seront plus nécessaires à partir du 22 juin et que le nombre de vols hebdomadaires seront augmentés progressivement.



Depuis le début de la crise sanitaire, les vols en direction des Outre-mer ont été drastiquement réduits, et il faut pour se rendre dans un de ces territoires un "motif impérieux". "Au delà du 22 juin, il n'y aura plus de motif impérieux" obligatoire pour se rendre dans un territoire d'outre-mer, a expliqué la ministre, précisant que cela répondait à une volonté de promouvoir le "tourisme affinitaire" cet été en Outre-mer.



Elle a également annoncé la "suppression des plafonds de passagers", expliquant qu'actuellement, ces plafonds sont établis "autour de 200 personnes par vol", afin de limiter la propagation du virus.



Enfin, "on va augmenter progressivement le nombres de vols hebdomadaires", a ajouté la ministre, mais ces vols seront discutés "territoire par territoire", en fonction de la volonté des élus locaux et de la situation sanitaire.



"Oui, vous pourrez aller cet été dans les territoires ultramarins", a déclaré Annick Girardin.



Le gouvernement avait déjà annoncé la semaine dernière la mise en place, à compter du 9 juin, d'un "protocole sanitaire expérimental" à l'entrée des territoires ultramarins de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et La Réunion, qui pourrait, grâce à des tests, alléger la quarantaine qui était jusque-là obligatoire à l'arrivée.



Annick Girardin a précisé qu'elle réunirait cette semaine les compagnies aériennes desservant les Outre-mer, pour finaliser la nouvelle organisation des vols.