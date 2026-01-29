

Andrew ou la disgrâce interminable d'un prince

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 19/02/2026 - L'ex-prince Andrew, frère cadet du roi Charles III, a poursuivi jeudi son inexorable descente aux enfers en devenant le premier membre de la famille royale de l'histoire récente à être arrêté - le jour même de son 66e anniversaire.



Déjà écarté de la vie publique, déchu de tous ses titres royaux, chassé de sa luxueuse résidence de Royal Lodge à Windsor, l'ancien duc d'York a été arrêté et placé en garde à vue jeudi par la police britannique, soupçonné de "faute dans l'exercice de fonctions officielles", liées à l'affaire Epstein.



Ses liens d'amitié avec le pédocriminel américain - les deux hommes se connaissaient depuis 1999 - auront précipité ces dernières années la déchéance de cet ancien héros de guerre.



Andrew Mountbatten-Windsor n'avait plus aucun rôle public depuis novembre 2019, après une interview jugée désastreuse à la BBC dans laquelle il affirmait n'avoir jamais rencontré Virginia Giuffre, principale témoin à charge de l'affaire Epstein qui l'accusait de multiples agressions sexuelles.



Mais il a fallu attendre de nouvelles révélations en octobre 2025 pour que le monarque lui retire tous ses titres royaux, et février pour qu'il quitte Royal Lodge, sa résidence de Windsor - perquisitionnée ce jeudi par la police, selon des médias britanniques.



A la demande de Charles III, il avait alors dû s'installer dans une résidence privée du roi à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.



Dans un rare communiqué signé de son nom, le roi a semblé entériner, après l'annonce de l'arrestation, la rupture avec son frère, soulignant que la justice devait désormais "suivre son cours".



Car le retrait du titre de prince et l'exil à Sandringham n'ont pas ralenti le flot d'informations embarrassantes pour Andrew.



- Révélations quasi-quotidiennes -



La publication fin janvier d'une nouvelle salve de documents des dossiers Epstein par le ministère américain de la Justice avait déclenché des révélations quasi-quotidiennes dans la presse au sujet de l'ex-Duc d'York.



Parmi elles, des photos le montrant agenouillé au-dessus d'une jeune femme au visage caché, des courriels invitant Epstein à Buckingham pour parler en "privé", et d'autres dans lesquels il semble transmettre des informations économiques confidentielles au financier.



Au moins huit polices régionales différentes examinent désormais ces révélations. Et les appels à ce qu'Andrew témoigne devant la justice, notamment américaine, se sont multipliés, allant jusqu'au Premier ministre Keir Starmer.



L'ex-prince, qui a toujours démenti les accusations contre lui, n'a jamais répondu à ces appels.



Pourtant, le destin n'a pas toujours été sombre pour celui qui fut longtemps deuxième dans l'ordre de succession au trône - huitième encore aujourd'hui, même si des députés appellent à entamer le lent processus qui lui retirerait cette distinction.



Né le 19 février 1960 au palais de Buckingham, Andrew est le troisième enfant d'Elizabeth II - son préféré, selon les commentateurs royaux - et de son époux Philip, duc d'Edimbourg.



Longtemps, ses 22 ans passés dans la Royal Navy et son rôle pendant la guerre des Malouines (1982) ont fait de lui un héros populaire, souriant volontiers, plus à l'aise en public que son frère Charles.



- Playboy -



Figure du playboy flambeur, surnommé dans sa jeunesse "Andy le chaud lapin" à une époque où #MeToo n'existait pas, il a parcouru le monde à grands frais pour sa fonction d'envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Commerce international (2001-2011), qui lui vaut aujourd'hui d'être en garde à vue.



Il a ensuite créé un réseau philanthropique pour mettre en contact petits entrepreneurs et investisseurs, dont le succès a été complètement effacé par l'affaire Epstein.



L'ex-prince a aussi été fréquemment critiqué pour ses erreurs de jugement et des contacts d'affaires jugés douteux à l'étranger, comme en a témoigné une polémique en 2025 sur ses liens avec un Chinois soupçonné d'espionnage.



Ce sont toutefois les accusations d'agression sexuelles portées par Virginia Giuffre qui ont réellement entraîné sa chute.



Cette victime d'Epstein, qui s'est suicidée en avril 2025, accusait Andrew de l'avoir exploitée sexuellement à trois reprises, dont deux lorsqu'elle était mineure.



Début février, une deuxième victime du pédocriminel a aussi affirmé, via son avocat, que le financier l'avait envoyée en Angleterre en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew à Royal Lodge.



Son ex-femme Sarah Ferguson, dont Andrew a divorcé en 1996 mais restait très proche, a elle aussi été éclaboussée par le scandale après la publication d'emails compromettants échangés avec Epstein.



Leurs filles, Beatrice (née en 1988) et Eugenie (née en 1990), ont elles conservé leur titre de princesses.

