Andréa dance school revisite l’histoire du Petit Chaperon rouge

PAPEETE, le 232 mai 2019 - Pour son gala annuel, André dance school propose sa version du conte Le Petit Chaperon rouge. Les élèves de classique, jazz, contemporain ou bien encore hip hop interpréteront une histoire "déjantée".



Le Petit Chaperon rouge est un conte de tradition orale d’origine française. Il est notamment connu via deux versions collectées, retranscrites et interprétées par Charles Perrault et les frères Grimm en Allemagne.



En Polynésie, Andréa de l’école de danse Andréa dance school propose sa version. " Une histoire plus gaie et plus drôle, plus déjantée, qui se focalise plutôt sur la mère-grand et ses cookies. " Le titre d’ailleurs est explicite : Le Petit Chaperon rouge et la recette de mère-grand.



Ainsi, dans l’histoire de l’école qui sera proposée sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture ce week-end, le loup est " un gentil détective ".



Pour l’écrire, Andréa a établi la trame et a fait appel aux professeurs de son école. Ainsi plusieurs disciplines seront représentées : classique, jazz, contemporain, hip hop.



63 tableaux



La comédie musicale proposera une succession de 63 tableaux grâce à la centaine de danseuses et danseurs impliqués. Des passages mis en scène et théâtralisés permettront de faire le lien entre les tableaux.



L’école Andréa dance school a ouvert ses portes à Tahiti en 1983. En plus de la danse classique, le jazz, le contemporain, le hip hop d’autres disciplines sont enseignées comme les claquettes, la danse africaine, les danses à deux.



Depuis sa création l’école a participé à de très nombreux événements : spectacles, animations, publicités, clips dont celui de la coupe du monde de va’a en juin 2017. Des interventions à l’Institut supérieur de l’enseignement de Polynésie (Isepp) ont également lieu.



Les professeurs effectuent des stages régulièrement, des professionnels assurent des interventions auprès des élèves. Lesquels patent également au-delà de nos frontières pour participer à des rencontres. En mars 2018 par exemple, un groupe de 20 personnes est parti au Festival international à Los Angeles aux États-Unis.