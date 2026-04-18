

Aménagements en vue à Rurutu et Tikehau

Tahiti, le 8 mai 2026 – L’État et le Pays ont validé la programmation de 43 projets pour un investissement de 9,1 milliards de francs. Parmi ces projets à réaliser se trouvent la mise aux normes CHEA et la réfection du balisage lumineux à l’aérodrome de Rurutu (1,2 milliard de francs), mais aussi la réfection du quai et l’aménagement de la darse de Tikehau (500 millions de francs).





9,1 milliards de francs, c’est le montant des investissements prévus en 2026 pour les infrastructures du Pays au titre du Contrat de développement et de transformation, via la Dotation globale d’investissement (DGI) et le Troisième instrument financier (3IF) avec un soutien de l’État à hauteur de 63 %, soit 6,4 milliards de francs. Jeudi 7 mai, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, et le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, ont présidé le comité de pilotage qui a validé la programmation de 43 projets inscrits dans les priorités sectorielles du gouvernement.



Parmi ces projets, on trouve la fourniture d’équipements indispensables au bon fonctionnement de cinq lycées, ainsi que les aménagements et travaux d’amélioration des conditions d’accueil et d’hygiène dans cinq collèges et quatre lycées pour un montant total de 420 millions de francs.



Six opérations s’inscrivent dans le cadre de la politique de transition écologique et d’adaptation face aux effets du changement climatique. Dans l’archipels des Australes, il s’agit de la mise aux normes des conditions d’homologation et des procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA) et de la réfection du balisage lumineux avec installations techniques à l’aérodrome de Rurutu pour un montant global de 1,2 milliard de francs. Dans l’archipels des Tuamotu-Gambier, ce sont 500 millions de francs qui ont été alloués à la réfection du quai et à l’aménagement de la darse de Tikehau.



Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 8 Mai 2026 à 11:26 | Lu 340 fois



