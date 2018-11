Amazon rouvre ses sites internationaux aux Australiens

Sydney, Australie | AFP | jeudi 22/11/2018 - Le géant américain de l'internet Amazon va de nouveau autoriser les consommateurs australiens à acheter sur ses sites internationaux, revenant sur une décision prise en mai pour contourner la règlementation fiscale australienne, a annoncé jeudi à la télévision australienne un responsable du groupe de distribution.



"Suite aux commentaires des consommateurs, les clients d'Amazon pourront, à partir du 22 novembre, faire expédier en Australie des articles d'Amazon.com", a déclaré un responsable d'Amazon à la chaîne nationale australienne ABC.

Le distributeur américain en ligne, présent en Australie depuis à peine un an, empêchait depuis le mois de mai les acheteurs australiens de commander sur ses sites web internationaux. Il entendait ainsi contourner la législation fiscale australienne qui prévoit, depuis le 1er juillet, que les détaillants en ligne doivent percevoir une taxe sur les produits et services (TPS) de 10% sur tout ce qui est acheté sur des sites étrangers.

Cette décision avait toutefois suscité beaucoup de mécontentement chez les clients australiens, le nombre de produits disponibles sur le site local ne représentant qu'une fraction de ce qui est proposé par Amazon sur ses sites internationaux.

La TPS ne s'appliquait jusqu'alors qu'aux commandes de plus de 1.000 dollars australiens (648 euros).

Ce revirement d'Amazon intervient à la veille des soldes monstres du "Black Friday", opération importée des Etats-Unis, qui se déroule chaque lendemain de Thanksgiving et lance traditionnellement les achats de fin d'année.

Les achats en ligne ne représentent qu'un faible pourcentage des ventes en Australie, où le secteur de la vente au détail est estimé à plus de 300 milliards de dollars australiens (190,8 milliards d'euros) par an.