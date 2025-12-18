

Alpha Blondy à la conquête de Tahiti

Tahiti, le 6 janvier 2026 - Le célèbre chanteur de reggae Alpha Blondy sera sur la scène du parc Vairai le 7 février prochain avec son groupe The Solar System dans le cadre du festival Fenua Reggae.



Alpha Blondy, déjà venu à Tahiti par deux fois avant les années 2000 puis en 2009, fera son troisième passage en Polynésie française à l’occasion de l’organisation du festival Fenua Reggae, qui se déroulera dans le parc Vairai le 7 février prochain.



Invité par LA Production Tahiti, Alpha Blondy, c’est un engagement dans toutes ses chansons contre le sida, l'apartheid, le fascisme, les violences policières ou la situation économique en Côte d'Ivoire.



Peu après le lancement de sa carrière en 1982, ce chanteur, parolier et compositeur ouest-africain s'est fait connaître grâce à des chansons engagées : des rythmes reggae suaves sur des textes incisifs, présentés dans le style afropop alors en vogue.



La formule de ce pionnier du rastafari africain a peu évolué jusqu'à aujourd'hui. Son 18e album studio, Rise, s'inscrit d’ailleurs dans la lignée de ses précédents opus, à ceci près que les messages sont parfois plus explicites et que, sur certains titres, des guitares électriques lancinantes et saturées viennent rompre l'atmosphère feutrée. Tu récolteras ce que tu as semé, Je ne sais rien et Cold Fire ft. Capleton sont de tels morceaux percutants.



La structure de base repose sur des synthétiseurs aux sonorités parfois proches de l'orgue ou de l'accordéon. À cela s'ajoutent un dialogue entre le chanteur et ses choristes, quelques effets de guitare wah-wah et un chant principal doux, tantôt plaintif, tantôt incantatoire.



Les paroles alternent entre le français (Je ne suis pas fâché), le dioula (Ayé Taga), l'anglais (Cold Fire ft. Capleton) et quelques vers en wolof.



Le reggae, forme d’expression et vecteur de valeurs



À la fin des années 80 et au début des années 90, Alpha Blondy a conquis de nombreux fans de musique en Afrique et en Europe avec le reggae, non seulement comme genre musical, mais aussi comme forme d'expression, de culture et vecteur de valeurs.



Comme au bon vieux temps, avec un enthousiasme débordant et une mélodie envoûtante, des voix exceptionnelles, une ambiance unique et une chorégraphie presque onirique se conjuguent pour faire de sa musique un véritable régal pour les oreilles.



Tiken Jah Fakoly a fait d'Alpha Blondy And The Solar System un groupe phare de la scène musicale ivoirienne sur la scène internationale. À la suite de Serge Gainsbourg et de leurs compatriotes sénégalais de Touré Kunda, Alpha Blondy fut l'un des premiers à interpréter du reggae en français. Si la poursuite de son style habituel peut sembler peu novatrice, celui qui a inventé ce mélange est tout à fait légitime à le faire revivre.



Alpha Blondy ne sera pas le seul à se produire ce 7 février. Pour ce festival Fenua Reggae, LA Production invite aussi Fab I&I de Nouvelle-Calédonie, PapaYah, un jeune groupe local qui commence à tourner, et DJ Boz qui sort tout juste d’une session avec Pierpoljak.

Fab, le reggae du Caillou Auteur, compositeur et interprète originaire de Nouvelle-Calédonie, Fab I&I a le reggae chevillé au corps depuis ses premiers accords de guitare.



Depuis 2014, il enchaîne les concerts et a assuré les premières parties de nombreux spectacles en Nouvelle-Calédonie comme Groundation, Soja, Kimany Marley ou encore Naâman, décédé l’année dernière.



Trois ans après la sortie de Mama Earth, élu album reggae de l’année en Nouvelle-Calédonie, le chanteur a présenté un nouveau projet, FAB Meets Aston Barrett jr - NEVA GIVE UP.

Infos pratiques Festival Tahiti Reggae

Le 7 février au parc Vairai

Ouverture des portes à 15 h 30



Tarifs :

5 000 francs en prévente sur le site laproductiontahiti.com

9 000 francs en VIP en prévente sur le site laproductiontahiti.com

7 000 et 10 000 francs (VIP) dès ce week-end dans les magasins Lucky Store Moorea et Mahina, iStore à Faa’a, Sound Store au centre Vaima ainsi qu’à Millesime Taravao.

