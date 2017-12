Aller simple Paris-Tahiti de French blue : "de l'affichage" pour Nicole Bouteau

effet d’annonce

s’est engagé par écrit, auprès du gouvernement, à ne vendre que des allers-retours sur ses tarifs les plus bas

bas de gamme

légions

Je trouve que vous allez trop loin en agitant l’épouvantail du péril extérieur qui menace notre Pays

Vos questions sont édifiantes. Leur tournure reflète un état d’esprit que je n’ose qualifier

que des billets aller-retour

La compagnie French blue s’est engagée, en tout cas sur leurs tarifs les plus bas, à ne commercialiser que des vols allers retours. J’ai interrogé, Marc Rochet (P-dg de la compagnie aérienne, ndlr). Je pense que c’est de l’affichage commercial, parce qu’effectivement à ce tarif-là il suscite de l’intérêt. Je l’ai interrogé dès l’annonce de ces tarifs et j’attends une réponse de sa part. Ce que je peux vous affirmer, en attendant, c’est qu’il s’est engagé par écrit, auprès du gouvernement, à ne vendre que des allers-retours sur ses tarifs les plus bas. (…) Pour l’instant, là où nous sommes extrêmement satisfaits c’est sur les jours et horaires de toucher. Cela est important également pour la destination, parce que l’on a des jours d’encombrement important sur la plateforme aéroportuaire. French blue démontre sa capacité d’écoute des acteurs locaux et des autorités du Pays : ils se sont vraiment positionnés sur des jours et horaires où ils seront seuls au départ et à l’arrivée

PAPEETE, 7 décembre 2017 - La compagnie French blue a débuté mercredi la commercialisation en France de sa liaison aérienne vers Tahiti. Contrairement à l'annonce faite début novembre, des tickets "aller simple" sont mis en vente, avec un tarif d'appel à 76 200 Fcfp. Pour Nicole Bouteau, interrogée jeudi, il s’agit d’un "" à vocation commerciale.La compagnie French blue "", assure la ministre du tourisme.Peu après l’annonce par French blue de l’ouverture d’une ligne commerciale low-cost entre Paris et Tahiti, début novembre dernier, le président du groupe indépendantiste de l’assemblée, Antony Geros, avait fait part de sa crainte de voir débarquer en Polynésie, avec cette compagnie aérienne, des voyageurs "" qui profiteraient par "" de billets aller-retour bon marché, pour fuir leurs pays et se réfugier durablement en Polynésie française.", avait rétorqué la ministre du tourisme. "". Nicole Bouteau avait aussi assuré à Antony Geros que la compagnie ne mettrait en vente "".Or, les tarifs des vols Paris-Papeete ont été dévoilés mercredi par la compagnie French blue. Dans un communiqué les personnes intéressées sont invitées à effectuer leurs réservations via le site www.frenchblue.com. Même si, par reconnaissance IP, le site est rendu inaccessible depuis la Polynésie française, il est en revanche consultable depuis la métropole. Le premier prix proposé est au tarif de 76 200 Fcfp (638,8 euros) pour un aller simple au départ de Paris-Orly à destination de Tahiti-Faa'a.Pour Nicole Bouteau, la ministre du tourisme, c’est de l’affichage commercial. Elle s’explique : "".French blue a annoncé mercredi des vols au départ de Tahiti, tous les samedis et les lundis à compter du 12 mai prochain. Une troisième rotation hebdomadaire sera programmée les jeudis en haute saison (du 18 juin au 24 octobre 2018).