Le site de French blue consultable uniquement hors Polynésie ( pour le moment)

PAPEETE, le 7 décembre 2017- Les tarifs des vols Paris Papeete ont été dévoilés hier par la compagnie Frenchblue. Dans un communiqué les personnes intéressées sont invitées à effectuer leurs réservations via le site www.frenchblue.com. . Par reconnaissance IP le site est rendu inaccessible depuis la Polynésie française. En revanche il est consultable depuis la métropole.Depuis l'annonce des tarifs de la compagnie Frenchblue sur le tronçon Paris Papeete, le fenua est en effervescence, d'autant qu'un premier prix de 64 495 Fcfp est proposé pour un aller simple au départ de Paris-Orly à destination de Tahiti Faa'a.Outre le fait de relancer la polémique qui avait été provoquée par une intervention de Antony Géros à l'Assemblée de Polynésie française, ce dernier s'inquiétant de voir débarquer des "voyageurs bas de gamme", cette annonce a attisé la curiosité des voyageurs polynésiens. Pour tenter d'en savoir plus, les internautes du fenua ont donc tenté de se rendre sur le site de la compagnie , mais celui-ci est inaccessible depuis la Polynésie française.Le site est cependant disponible depuis la métropole et permet donc aux voyageurs français de réserver leurs voyages en ligne.Notons que seuls voyages au départ de Paris et vers Papeete sont aujourd'hui disponibles, pas de proposition au départ de Papeete ni a destination de San Francisco.Ci dessous une capture d'écran effectuée sur une recherche de réservation de vol Paris Papeete pour le 11 mais retour le 26 mai: