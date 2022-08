Algues aux Antilles: d'ici octobre un "service public anti-sargasses"

Paris, France | AFP | lundi 01/08/2022 - Le gouvernement a annoncé lundi la création d'ici octobre, sur chacun des quatre territoires concernés, d'un "service public anti-sargasses" pour gérer le ramassage de ces nappes d'algues qui s'échouent sur les côtes des Antilles françaises, posant de graves problèmes sanitaires.



"Au 15 octobre 2022, il y aura dans chaque territoire un organisme unique pour gérer le sujet des sargasses", a indiqué le ministre chargé des Outre-mer, Jean François Carenco, lors d'un point presse à Paris.



A Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy, ce sont déjà les collectivités territoriales qui sont chargées de la gestion des sargasses, mais en Guadeloupe et à la Martinique, ce sont les communes qui s'occupent du ramassage.



Cet opérateur unique "service public anti-sargasses" centralisera "les besoins, les moyens, les mesures et les responsabilités" pour "gagner en efficacité et mieux structurer la réponse de crise", précise le ministère dans un communiqué.



"J'ai l'accord des collectivités", a assuré le ministre, qui a indiqué en avoir discuté avec les présidents des conseils territoriaux et régionaux de Guadeloupe et de Martinique.



Ces structures, dont la nature reste à déterminer, permettront de recueillir l'argent de l'Etat et pourront plus facilement monter des dossiers de financement auprès de l'Union européenne.



En attendant le 15 octobre, "pour résoudre la problématique du ramassage rapide", une augmentation de 50% "à 80% de la part du cofinancement de l'Etat sera accordée". "Le reste à charge des collectivités locales, sera de 20% pendant cette période", selon le texte.



"De plus, l'Etat pourra, au cas par cas, mobiliser un fonds d'amorçage, afin qu'une partie de la subvention puisse être versée par anticipation", souligne le ministère.



La prolifération de ces algues, qui dégagent quand elles pourrissent sur le rivage des émanations nauséabondes et toxiques, est "insupportable", avait commenté fin juillet Jean-François Carenco lors de sa première visite en tant que ministre en Martinique fin juillet.



En mars, le gouvernement a adopté un "plan sargasses 2", doté de près de 36 millions d'euros sur quatre ans, "une augmentation de près de 30% des financements de l'Etat", avait souligné le ministère de la Transition écologique.



Ce plan prévoyait "l'éventuelle création par les collectivités concernées d'une structure (syndicat, société d'économie mixte, entreprise publique locale, groupement d'intérêt économique, etc.) dédiée à la lutte contre les sargasses".