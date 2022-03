Alex Ramirès prêt à séduire le fenua

On peut bruncher en amoureux, mais rêver de plan d’un soir ; on peut faire ses courses comme un bad boy et pleurer sur du Adèle ; on peut se la péter à la salle de sport et perdre tous ses moyens quand on a un 1er rendez-vous ; on peut adorer les enfants mais avoir envie de frapper ses potes qui viennent d’être parents

C’est un individu qui s'assume en toute contradiction, situé quelque part entre ténébreux et flamboyant, extraordinaire et banal, beauf et précieux, chevalier et princesse, croustillant et moelleux, sucré salé. Sensiblement viril s'emploie également pour désigner un spectacle fun, sincère et à forte vocation humoristique.

Quand on ne rentre pas dans les cases, y'a plus qu'à être soi-même

comédien gâté