Alain Mougniotte s’intéresse au thème « Vivre ensemble et éducation »

b[PAPEETE, le 8 décembre 2017- Dans le cadre des conférences « Savoir pour tous » , organisées par l’Université de Polynésie, Alain Mougniotte, directeur de l’École Supérieur de Professorat et de l’Education de l’Académie de Lyon interviendra sur le thème « Vivre ensemble et éducation » , le mardi 12 décembre dans les locaux de l’Université.]b



La notion de « valeur » est aujourd’hui très couramment mobilisée, notamment dans les registres socio-politique et pédagogique. C’est ce second usage que nous étudierons du fait que toute pratique éducative, qu’elle le veuille, le sache ou non, comporte nécessairement des valeurs inégalement identifiées.

La notion de « vivre ensemble » est d’un usage récent. Et son extension s’avère problématique : à quoi tiennent son émergence et son essor ?