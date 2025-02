Aito Tu’aro : Une célébration de l’excellence sportive

Tahiti, le 4 février 2025 - La soirée Aito Tu’aro aura lieu le 6 février prochain. Organisée par le COPF, elle récompensera les acteurs du sport polynésien. La soirée sera diffusée en direct sur TNTV dès 19 h 20.



Le 6 février prochain, la présidence se transformera en écrin pour une soirée d’exception, à vocation sportive : Aito Tu’aro. Organisée par le Comité olympique et sportif de Polynésie française (COPF), cette cérémonie entend, pour la troisième édition, récompenser les acteurs majeurs du paysage sportif local pour l'année 2024, des espoirs montants aux légendes confirmées, en passant par les bénévoles de l’ombre dont l’engagement est la colonne vertébrale du mouvement sportif. L’événement sera retransmis en direct sur TNTV, à partir de 19 h 20.



Contrairement aux Trophées du Sport, où la presse décide des lauréats, Aito Tu’aro innove en plaçant les fédérations sportives au cœur du processus de sélection. “Sans dénigrer quoi que ce soit, les organisations sont vraiment différentes, le concept n'est pas le même, ce qui peut introduire un doute dans l'esprit des gens. Ce sont bien deux événements différents. Nous ne serons pas dans le show, ce ne sera pas Las Vegas. On est sur une soirée pour les sportifs, jugés par les sportifs”, explique Louis Provost, le président du COPF, qui n'a donc pas manqué de lancer une petite pique à l'événement concurrent.



Ce choix stratégique, le COPF l'explique par une volonté de valoriser l’expertise de terrain et de renforcer la cohésion au sein de la communauté sportive polynésienne. “C'est une soirée dédiée au sport, aux athlètes, aux clubs, aux fédérations et aux bénévoles, sans qui rien ne pourrait être fait (...) les travailleurs de l'ombre doivent aussi être mis en lumière.”



Un panel de récompenses



De nombreuses catégories illustrant la richesse et la diversité du sport polynésien seront récompensées par le COPF : espoir (homme et femme), entraîneur, bénévole, sociétal, événement (comme le Hawaii Nui), élite (homme et femme), le handisport, les équipe ou les légendes. Parmi les nominés, on retrouve notamment les surfeurs Kauli Vaast et Vahine Fierro, le rameur Revi Thon Sing, Hira Teriinatoofa et Philippe Bernardino pour les entraîneurs ou encore la rameuse Lysiane Teiri dans la catégorie handisport femme.



“Les fédérations nous ont proposé trois personnes par catégorie. On a reçu 150 noms”, explique Louis Provost. Le COPF a ensuite décidé des nominés finaux. Au-delà des trophées, Aito Tu’aro se veut un symbole d’unité “pour toute la chaîne sportive”, où chaque victoire individuelle est un succès collectif.