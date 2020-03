Air Tahiti veut rassurer sa clientèle

Tahiti, le 13 mars 2020 – La compagnie aérienne inter-îles locale, Air Tahiti, a annoncé ce vendredi avoir sensibilisé ses équipes pour la prise en charge de personne présentant des symptômes dus au coronavirus, et renforcé le nettoyage de ses appareils et de ses guichets.





Ce vendredi, Air Tahiti rassure sa clientèle inquiète suite à l'annonce des premiers cas de coronavirus en Polynésie. En effet, la compagnie de transport aérien inter-îles a annoncé vendredi que ses équipes sont "sensibilisées et disposent de procédures pour faire face à différents scénarii et situations qui pourraient survenir au sol ou à bord de [leurs] appareils".



Ainsi, les différents comptoirs de l'agence et ceux de l'aéroport sont nettoyés tout au long de la journée. Les agents, de leur côté, sont au fait des procédures à adopter pour identifier les passagers présentant les symptômes du coronavirus. Elles pourront donc être prises en charge, isolées et assistées "le temps que les professionnels de santé interviennent". Enfin, à bord des avions, le service de restauration sera temporairement suspendu pour éviter les contacts rapprochés entre les voyageurs et les équipages. Le nettoyage des cabines est quant à lui renforcé puisqu'à chaque retour sur Papeete, chaque siège, accoudoir, tablette et paroi de la cabine sera nettoyé par les équipes.