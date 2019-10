Air Tahiti suspend ses vols inter-îles aux Marquises

Papeete, le 10 octobre 2019 – Dans un communiqué, Air Tahiti a annoncé l’arrêt des vols inter-îles aux Marquises en Twin Otter entre les 11 et 15 octobre en raison de l’indisponibilité de ses pilotes.



Dans un communiqué, la compagnie Air Tahiti a informé jeudi après-midi sa clientèle de l’arrêt des vols inter-îles Marquises effectués en Twin Otter par la compagnie Air Archipels, entre les 11 et 15 octobre. « Les rotations en Twin Otter sont actuellement effectuées à tour de rôle par deux commandants de bord et leurs co-pilotes Air Archipels », explique la compagnie. « Or l’un des deux commandants de bord est en arrêt de travail, suite à un accident de la route. Le second, qui assure les rotations depuis plusieurs jours, doit bénéficier de son repos réglementaire. »



Le programme de vols Air Tahiti pourra de nouveau être assuré normalement par Air Archipels à l’issue du repos du second commandant de bord, conformément à la réglementation. Les passagers concernés, informés depuis le 24 septembre, ont été ou seront remboursés sans frais.