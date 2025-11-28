

Air Tahiti et ATN renforcent leur partenariat

Tahiti, le 25 décembre 2025 - Les deux compagnies polynésiennes Air Tahiti Nui (transporteur international) et Air Tahiti (compagnie inter-îles, actionnaire minoritaire d’ATN) ont annoncé mardi la signature d’un accord de partage de code, autrement dit “codeshare”, offrant aux visiteurs de Tahiti et ses îles des possibilités de voyage supplémentaires et une grande simplification dans l’organisation de leurs voyages.



Un accord signé lundi entre Air Tahiti et Air Tahiti Nui prendra effet pour des réservations et des voyages à compter du 2 juin 2026. Air Tahiti Nui sera en mesure d’apposer son code TN sur certains vols de la compagnie domestique et ainsi de vendre aux visiteurs, sur un seul et même billet, le vol international depuis l’Europe ou les États-Unis par exemple, jusqu’à Bora Bora ou Rarotonga.



Cet accord sera effectif, dans un premier temps, sur deux routes : Bora Bora à raison de six vols par jour, effectués en ATR-72, et Rarotonga à raison de deux vols par semaine, effectués en ATR-72. Les vols Air Tahiti Nui seront effectués exclusivement sur Boeing 787-9, baptisés Tahitian Dreamliner.



Les vols Air Tahiti inter-îles sont actuellement effectués en ATR-72 (70 sièges) et ATR-42 (48 sièges), en économique ou premium. Dès le mois de décembre 2026, une offre en “all business” sera également proposée.



Pour les dirigeants des deux compagnies, “ces accords marquent une nouvelle étape dans la coopération commerciale étroite entre Air Tahiti Nui et Air Tahiti, démarrée il y a plusieurs années”.



“En connectant nos réseaux, nous proposerons à nos clients une expérience plus fluide avec un billet unique jusqu’à leur destination finale. Il s’agit d’une première étape déterminante dans le renforcement de notre offre conjointe avec Air Tahiti, que nous entendons enrichir avec de nouvelles liaisons rapidement. Nous sommes impatients de la proposer à nos clients afin d’améliorer la qualité de notre prestation”, a déclaré Philippe Marie, directeur général d’Air Tahiti Nui.



“Nous sommes fiers de voir des vols Air Tahiti opérés en partage de code avec la compagnie Air Tahiti Nui. Ce nouveau partenariat entre Air Tahiti et Air Tahiti Nui renforce les liens forts et naturels qui unissent nos deux compagnies”, a déclaré pour sa part Édouard Wong Fat, directeur général d’Air Tahiti.

