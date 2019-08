Air Tahiti annule des vols pour une évasan d’urgence à Ua Huka

PAPEETE, le 20 août 2019 – Une habitante de Ua Huka a été évasanée d’urgence par Air Tahiti samedi, occasionnant l’annulation de deux vols dans le week-end.



Une opération d’évacuation sanitaire d’urgence à Ua Huka a contraint la compagnie domestique Air Tahiti à annuler deux vols samedi aux Marquises, a annoncé la compagnie mardi dans un communiqué. Air Tahiti avait été contactée par le Samu pour prendre en charge une habitante de l’île « en situation d'urgence absolue » selon les médecins. La malheureuse ne pouvait ni être transportée par bateau en raison de la très forte houle ce jour là, ni être transportée par sur un vol régulier puisque son état de santé nécessitait un voyage sur civière et sous surveillance médicale.



Le Twin Otter étant le seul avion habilité à se poser à Ua Huka, Air Tahiti a annulé deux de ses vols pour envoyer l’appareil sur place. Un vol charter qui devait ramener 13 élèves de Ua Pou vers Hiva Oa a notamment été reporté au lundi. « La course contre la montre était d'autant plus pressante que le vol devait être effectué avec la contrainte du coucher de soleil, la piste de Hiva Oa n'étant pas balisée pour des mouvements aériens de nuit », précise la compagnie.



Finalement, la passagère a pu être prise en charge et transportée entre Ua Huka et Hiva Oa en Twin Otter, puis en Beechcraft médicalisé entra Hiva Oa et

Tahiti où l'appareil s'est posé à 20h25 samedi.